Este 2022 el adorable personaje Winnie the Pooh cumple 95 años. Y con eso, el personaje creado por A. A. Milne pasó a ser parte del dominio público, de acuerdo a las leyes de propiedad intelectual y derechos de autor en Estados Unidos.

Fue así que durante este jueves, y bajo la idea de que el oso amarillo dejó de estar bajo restricción, se presentaron las primeras imágenes de la cinta de terror Winnie the Pooh: Blood and Honey, o en español: Winnie the Pooh: Sangre y Miel.

La película, que se encuentra en producción, trae también a uno de los fieles amigos del oso amante de la miel, Piglet. Específicamente, en su reparto, el filme trae a Craig David-Dowsett como Winnie y a Chris Cordell como Piglet.

Asimismo, se incluyen otros personajes llamados “Hombre enjaulado” y “Mujer mutilada”, según explica el portal IMDb. En el mismo sitio dan una breve sinopsis a la cinta: “Sigue a Pooh y Piglet mientras se vuelven locos después de que Christopher Robin los abandona”.

En conversación con Variety, el director de la película, Rhys Waterfield, mencionó que la respuesta de las redes sociales a las primeras imágenes han sido “absolutamente locas”.

Waterfield asegura que los conocidos personajes amarillo y rosa son “los principales villanos”, los cuales enloquecieron después de ser abandonados por Christopher Robin, que se fue a la universidad.

“Christopher Robin se alejó y no les ha dado comida, lo que hizo que la vida de Pooh y Piglet sea bastante difícil”, adelantó Waterfield.

“Debido a que han tenido que valerse tanto por sí mismos, se han vuelto salvajes”, continuó, apuntando a que es por esa razón que “han vuelto a sus raíces animales. Ya no son mansos: son como un oso y un cerdo viciosos que quieren dar vueltas y tratar de encontrar presas”.

Una historia lejana a Disney

La película se grabó en 10 días en Inglaterra y, según consigna el medio, estuvo en un punto cercano al bosque de Ashdown, la inspiración para el bosque de las historias de Winnie the Pooh.

Pese a que el osito amante de la miel está libre de derechos de autor, Disney todavía tiene en su poder el uso exclusivo de sus interpretaciones de Pooh y sus amigos.

Al respecto, el director asegura que han sido “extremadamente cuidadosos” con su terrorífica versión. “Sabíamos que había una línea y sabíamos cuáles eran sus derechos de autor y lo que habían hecho. Así que hicimos todo lo que pudimos para asegurarnos de que la película solo se basara en la versión de 1926”, apuntó.

Este también es el motivo por el que otras amistades del oso no aparecerán en la película. Por ejemplo, Tigger, sigue sujeto a los derechos de autor. Por otro lado, Variety afirma que habrá una breve escena que muestra que el burro Ígor acabó siendo un festín para sus amigos.

“Nadie va a confundir esto (con Disney)”, asegura Waterfield, apuntando a que “no hay forma de que alguien piense que esta es una versión infantil”.

Hasta el momento se desconoce la fecha de estreno de la peculiar cinta.