El actor Ben Kingsley volverá a interpretar a Trevor Slattery en la nueva serie que alista Marvel Studios sobre Wonder Man para la plataforma Disney+.

La noticia fue confirmada hoy por el portal de la revista Variety, donde se detalla que la producción se centrará en Simon Williams (Wonder Man), el hijo de un magnate industrial cuya empresa entra en crisis tras la irrupción de la firma Stark Industries de Tony Stark.

Según la publicación estadounidense, la serie pretende ser una “sátira de Hollywood”, ya que en la historia Slattery será un actor fallido y Wonder Man un intérprete y doble de riesgo.

A pesar que se desconoce cómo Kingsley influirá en la trama, así como el número de episodios en que aparecerá, fuentes de producción aseguran que tendrá un “papel importante” en el nuevo proyecto.

Kingsley encarnó a Slattery por primera vez en la película “Iron Man 3”. Luego apareció en el cortometraje “All Hail the King”, y más recientemente en la película “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”.

Con este regreso a Marvel Studios, Kingsley volverá a trabajar con el realizador Destin Daniel Cretton, director y coguionista de “Shang-Chi”, quien ahora se desempeñará como productor ejecutivo y coautor de la serie.

Entre las películas de Ben Kingsley, destacan títulos como “Gandhi”, “Sexy Beast”, “House of Sand and Fog”, “Bugsy” y “Schindler’s List”, entre otras. En total, acumula nominaciones a los Premios Óscar por los primeros cuatro filmes.