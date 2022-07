Si bien Netflix sigue a la cabeza gracias a sus populares series, poco a poco el streaming se sume en una incertidumbre al dejar partir a grandes series de su catálogo. Sin embargo, estas salidas no solo afectarían a los fans de Yo Soy Betty, La Fea, ya que lo mismo podría pasar con Breaking Bad, uno de los clásicos de la plataforma.

La ficción es una de las entregas más populares, al nivel de los originales de Netflix Peaky Blinders, Orange is the New Black o Stranger Things. Sin embargo, según consignó The Wrap, Breaking Bad es una de las múltiples series que podrían abandonar la plataforma.

Según el medio, en 2025 llega a su fin la licencia del sitio para poder emitir producciones de AMC, productora que incluye a dicha serie junto a NCIS, New Girl, Community y más. Con esto, las ficciones comenzarán a desaparecer a fines de 2024 e inicios de 2025.

De todas formas, todavía existe la opción de que Netflix extienda la licencia con la productora.

Actualmente, la plataforma estrena cada semana un nuevo episodio de Better Call Saul, la precuela de Breaking Bad que espera finalizar en esta sexta temporada.

Breaking Bad se centra en Walter White, un químico con problemas económicos que realiza clases en una escuela. Un día, White descubre que tiene cáncer y, con el fin de poder sustentar a su familia y poder dejarles un buen pasar económico, decide ingresar al mundo criminal para crear meth, una droga por la que los narcos en Albuquerque se encuentran en guerra.

Así, junto a su ex estudiante Jesse Pinkman, acaba envuelto en una serie de conflictos en torno a los distritos criminales del estado.

La posible salida de Breaking Bad de Netflix significaría un nuevo golpe a la plataforma luego de que en julio de este año la teleserie colombiana Yo Soy Betty, La Fea dejó la plataforma.

La telenovela se retiró el 10 de julio del sitio tras meses en el top de lo más visto en Chile y diferentes países, sin dejar indiferentes a sus seguidores que se quedaron sin la posibilidad de ver los capítulos.

BiobioChile se contactó con Netflix Chile para poder tener mayores detalles de la salida de la ficción, sin tener respuesta.