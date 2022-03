El servicio de streaming que arribó a Chile durante el año pasado ha logrado conquistar a una exigente audiencia cinéfila nacional con producciones como “Euphoria”, “Matrix: Resurrections” y, la nominada al Óscar, “Rey Richard: Una familia ganadora”.

Aunque HBO Max aún no logra comparar su audiencia con la plataforma de la N roja, su catálogo de estrenos para el 2022 promete y suma expectativas.

Por eso en BiobioChile seleccionamos los títulos más importantes que se podrán disfrutar este año.

Películas

Morbius

Probablemente, el estreno más esperado de la plataforma, “Morbius”, llegará este año. Sin embargo, no hay seguridad de la fecha aún, esto, ya que se ha cambiado el estreno de la película en cines en más de tres ocasiones y por acuerdo con HBO Max, las películas arriban -en promedio- un mes después del estreno a la plataforma.

En Morbius, Jared Leto retoma su faceta actoral protagonizando al Dr. Michael Morbius, un hombre que sufre un raro trastorno a la sangre que le confiere “poderes”. En la producción el doctor se convierte en paciente y sujeto de sus propios experimentos con el fin de recuperarse, pero el remedio resulta ser peor que la enfermedad.

Venom

Estrenada el 2018 y con Tom Hardy en el personaje principal, el Simbionte de Marvel también llegará a la plataforma durante este año, sin fecha aún. No obstante, aún no hay novedades sobre si la secuela “Venom: Carnage liberado” también lo haga.

Spider-man: No Way Home

De acuerdo a información oficial de HBO Max, “Spider Man: No Way Home”, será parte de los estrenos del 2022 en la plataforma, sin embargo, no se han informado la fecha hasta ahora.

La producción protagonizada por Tom Holland fue un éxito de taquilla, lo que la posicionó como la tercera película más vista después de Titanic y Avatar.

The Tourist

El trhiller protagonizado por Jamie Dornan narra la historia de un hombre que sufre amnesia luego de ser víctima de un accidente vehicular.

El personaje de Dornan no es capaz de recordar ni siquiera su nombre, pero se aferra a una pequeña pista para poder recordar su origen y cómo llegó al hospital en el que despierta.

Series

Queen Stars

Para los fanáticos del mundo “Drag” llega “Queen Stars”, un programa de concurso donde transformistas brasileños utilizan su talento para la danza, el canto y maquillaje para competir por un millonario premio, similar a lo que se puede ver en Ru Paul Drag Race, pero esta vez a cargo del cantante Pabllo Vittar.

One Piece

El anime llegará a la plataforma con “One Piece Stampede” y con “One Piece Gold”, a finales de marzo del 2022.

En la primera, los piratas llegan a Isla Delta para un festival dirigido a ellos. En él se inicia la búsqueda del tesoro de Gold Roger. Sin embargo, hay una razón más siniestra para congregar a tantos piratas.

Además de estos estrenos, Zoë Kravitz -quien interpretó a Catwoman en Batman– regresa a la plataforma de la mano de “Kimi”, una película de suspenso que con una alta crítica a las empresas tecnológicas.

Esto ya que luego de que el personaje de Kravitz descubre un asesinato premeditado en un streaming, la compañía para la que trabaja decide no hacer nada al respecto.

Esta película ya está disponible en la plataforma.