The Batman es la película más exitosa del momento, recaudando más de 260 millones de dólares en su primera semana en cartelera.

Muchos actores han sido alabados por sus actuaciones en la película, destacando Robert Pattinson como Bruce Wayne, Zoë Kravitz como Selina Kyle, Colin Farrell como Oswald Cobblepot, Andy Serkis como Alfred Pennyworth y más.

Pero hay otro actor famoso que casi no apareció en pantalla y que podría ganar una importancia significativa a futuro. Hablamos, por supuesto, de Barry Keoghan (Eternals, El sacrificio del ciervo sagrado).

Keoghan sólo actúa en una escena que dura pocos minutos y está casi la final de The Batman. Su personaje está encerrado en la celda del manicomio Arkham continua a la del Acertijo/ Riddler (Paul Dano) y su rostro se ve como una sombra a contraluz.

Por el diálogo y la risa, es claro que el personaje hace alusión a uno de los villanos más populares de DC Comics, el Guasón/Joker. ¿Es realmente él?

El director de la cinta, Matt Reeves, ha confirmado que efectivamente Barry Keoghan es Joker en The Batman, no se trata solamente de una referencia aleatoria. Lamentablemente, también reveló que de momento no sé sabe si volverá en una posible secuela.

En entrevista con la revista estadounidense Variety, el creador de The Batman aseguró que “es el Joker (…) No es sólo un easter egg. No es una de esas escenas post créditos de Marvel o DC que son como ‘¡oye, esta será la próxima película! De hecho, no tengo idea cuándo o si regresará el personaje en las películas”.

“La idea era más bien decir ‘miren, si piensan que los problemas se van a terminar en Gotham, olvídenlo. Ya están aquí. Y ya es delicioso"”, añadió, aclarando que Barry Keoghan sabía que esa era la situación cuando fue contratado.

Pese a ello, recalcó que es posible “que haya alguna historia que regrese al momento cuando el Joker entra a nuestro mundo”, pues están desarrollando otras producciones para el streaming HBO Max ubicadas en este mismo universo ficticio.

Escena eliminada del Joker de Barry Keoghan en “The Batman”

Otra mala noticia para los fans de Barry Keoghan es que su villano aparecía originalmente en otra escena que fue eliminada, porque Matt Reeves consideró que entorpecía el desarrollo de la trama. Aunque expresó que tiene la intención de liberarla públicamente en el futuro próximo.

En dicha secuencia, el Batman de Robert Pattinson va al hospital mental a hablar con el personaje de Keoghan, en un intento por comprender quién es el Acertijo y cómo funciona su mentalidad criminal. No obstante, dicho villano aún no se ha convertido del todo en el Guasón que conocemos.

“Y este tipo (Joker) dice ‘ya casi es nuestro aniversario, ¿cierto?’. Te das cuenta de que tienen una relación, y que este tipo obviamente hizo algo, y de algún modo Batman lo puso en Arkham”, relata el director.

El Guasón le responde a Bruce Wayne: “¿Qué quieres decir con que quieres saber cómo (el Acertijo) piensa? Ustedes piensan de la misma forma”.

“Lo que (Joker) está haciendo en realidad es meterse en la cabeza de Batman. Y este se resiste violentamente a esa idea. Así que para eso era la escena. Era una escena para perturbarlo (…) Tenía la intención de presentar a este tipo y que la audiencia pensara ‘oh Dios, ¿él también está aquí? Y aún no es el Joker… ¿qué va a pasar?”, concluye el cineasta.