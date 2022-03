'The Batman', la cinta dirigida por Matt Reeves recaudó 128,5 millones de dólares durante su primer fin de semana en cines, sólo en Estados Unidos y más de 248 millones de dólares en todo el mundo, convirtiéndose en la película más taquillera del 2022 y la segunda en toda la era del coronavirus, detrás de Spider-Man: No Way Home.