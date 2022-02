Robert Pattinson recordó sus días como Edward Cullen en Crepúsculo. Relató que, cuando lo llamaron para audicionar, estaba en un mal momento profesional y se puso tan nervioso antes de la audición, que su agente le dio un potente sedante. También contó que tuvo desacuerdos artísticos con el estudio y que, en medio de las filmaciones, su agente le advirtió que si no cambiaba su actitud, "serás despedido al final del día".

El actor Robert Pattinson, que pronto estará en la película The Batman interpretando al icónico superhéroe, recordó el tiempo en el que interpretó al vampiro Edward Cullen para la saga Crepúsculo.

Según relató en entrevista con la revista estadounidense GQ, en ese tiempo estaba pasando por un pésimo momento económico ante la falta de trabajo, así que estaba durmiendo en el sillón del departamento de su agente.

No sólo eso, sino que admitió que pasaba por una fase en que le “aterraban” las audiciones para papeles, pues no lograba sentirse seguro de sí mismo en esos momentos.

En esas circunstancias fue que lo llamaron para audicionar para Edward y, como estaba muy nervioso, su agente le dio un medicamento para que se relajara: Valium, cuyo principio activo es diazepam, conocido por ser un potente sedante.

“Mi confianza se derrumbaba por completo. Lo mismo me ocurrió la mañana de la audición para Twilight (…) Nunca antes había tomado Valium. Sólo recuerdo haberme sentido muy glorioso en la parte trasera del taxi, con la ventana abierta y pensaba ‘wow esto es lo que me he estado perdiendo’“, confesó Pattinson.

El sedante provocó que tuviera una actitud como “desconectada” y lejana, “lo que debió de haber funcionado para el personaje” de Edward, quien se caracteriza justamente por ser frío y callado.

También dio detalles sobre cómo casi lo despiden durante la primera película de Crepúsculo, algo que ya había mencionado en entrevistas anteriores.

En esta ocasión, explicó que “tenía 21 y quería hacerlo tan artístico como fuera posible. Así que teníamos esta extraña tensión, en que el estudio tenía un poco de miedo de que la cosa resultara muy emo, y yo pensaba que esa era la única forma de hacerlo”.

“Parece muy ridículo decirlo ahora (…) Pasé tanto tiempo enfurecido de… Definitivamente tiene que ver con tener 21 (años), porque no puedo creer la forma en que me comportaba”, añadió.

Su actitud difícil se acabó cuando su agente lo visitó un día en el set y le advirtió que “lo que sea que estás haciendo ahora, después del almuerzo haz lo contrario o serás despedido al final del día. Y yo dije ‘ok"”.