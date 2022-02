Parece que llegó la sucesora de El juego del calamar: Estamos muertos (All of Us Are Dead) es el nuevo thriller surcoreano que se está tomando Netflix.

Muchos se preguntan si Netflix logrará replicar el éxito de la serie surcoreana El juego del calamar (Squid Game), la cual se convirtió en la más vista en su primer mes de estreno en la plataforma, arrasando a nivel mundial desde su estreno en septiembre.

Pues quizás su reemplazando ha llegado: Estamos muertos (All of Us Are Dead) es una serie de horror surcoreana que se estrenó en Netflix el pasado viernes 28 de enero y está generando mucho ruido.

En nuestro país también ha atraído al público, ubicándose este martes en el segundo lugar de lo más visto en Chile.

Estamos muertos cuenta con 12 episodios, todos disponibles en la plataforma, y es un thriller que incluye a zombis.

Todo comienza en una escuela secundaria que se convierte en la zona cero de un apocalipsis zombi, luego de que un virus de rápido contagio va convirtiendo a los alumnos y profesores en esos seres en cosa de horas.

Los estudiantes sobrevivientes quedan atrapados dentro del edificio, sin comida, agua ni forma de comunicarse con el exterior. Así, deben ingeniárselas para luchar contra sus ex compañeros y huir.

Esta serie no es 100% original, ya que está basada en un popular webtoon (cómic digital) del país asiático, llamado originalmente Now at Our School (Ahora en nuestra escuela), del autor Joo Dong-geun.

Esta trama puede recordar a una famosa saga de películas surcoreanas que también se enfocan en zombis: Train to Busan (Estación Zombie; 2016) y su secuela, Peninsula (Estación zombie 2: península; 2020).

La cinta original llegó en 2016 a cines chilenos, logrando éxito entre el público occidental mucho antes que Parasite (2019) y Squid Game.

Estamos muertos cuenta con un amplio reparto, ya que tiene muchos personajes, y los actores les sonarán a quienes son audiencia asidua de K-dramas (concepto que se usa para referirse a series de televisión surcoreanas).

El cast es liderado por Yoon Chan-young como Lee Cheong-san (Mama, 2014; Do You Like Brahms?, 2020; Nobody Knows, 2020), Park Ji-hoo como Nam On-jo (Beautiful World, 2019; Black Light, 2021), Cho Yi-hyun como Choi Nam-ra (School 2021; Hospital Playlist, 2020) y Park Solomon como Lee Soo-hyuk/Bare-su (Revenge Note, 2017; Lookism, 2019).

Netflix todavía no libera las cifras de su contenido más visto en la última semana, pero basándonos en la viralización de All of Us Are Dead en redes sociales, probablemente está entre lo más visto en el mundo.