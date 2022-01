Netflix comienza a preparar la segunda temporada de la exitosa serie de fantasía juvenil, Shadow and Bone, anunciando a nuevos actores para personajes clave.

Shadow and Bone (Sombra y Hueso) ha dado el primer paso hacia su esperada segunda temporada, anunciando este jueves a cuatro nuevos actores principales.

Esta serie de fantasía juvenil fue estrenada por Netflix en abril de 2021, inspirada en el Grishaverse (Universo Grisha), formada por varias sagas de libros de la autora Leigh Bardugo: Sombra y hueso, Seis de cuervos, El rey marcado y otras novelas anexas.

De los cuatro actores, tres interpretarán a personajes que aparecen por primera vez en el segundo libro de Sombra y hueso titulado Asedio y tormenta (Siege and Storm).

Uno es de los protagonistas más importantes del Grishaverse: Nikolai Lantsov, príncipe de Ravka y segundo hijo de los actuales reyes. Éste será personificado por Patrick Gibson, conocido por The OA (2016), Guerrilla (2017) y What Richard Did (2012).

Los otros dos son Tolya Yul-Bataar y Tamar Kir-Bataar, gemelos heartrenders originarios de Shu Han que trabajan para Nikolai. Los interpretarán Lewis Tan y Anna Leong Brophy.

Probablemente a muchos les sonará Lewis Tan, pues protagonizó la última película live action de Mortal Kombat y también aparece en Iron Fist, Deadpool 2 y otras producciones.

El cuarto actor, en tanto, es Jack Wolfe, quien será Wylan Hendriks, el cual se unirá a los cuervos de Kaz Brekker (Freddy Carter) como un experto en explosivos.

El elenco de Shadow and Bone realizó un video dando la bienvenida a los nuevos actores.

Aún no hay fecha de estreno para la segunda temporada de Sombra y hueso.