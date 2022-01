Pese al eterno debate entre la ciencia y la astrología, la mayoría de las personas se han detenido al menos una vez a leer de qué va su horóscopo. De todas formas, más allá de ser una herramienta para predecir, Angélica Ksyvickis apunta a que aquel estudio astral en realidad sirve como una forma de poder saber más de sí mismo.

“Realmente creo en la astrología, creo que puede guiarnos en el autoconocimiento. Eso sí, creo que, al igual que en todas las áreas, pueden haber charlatanes, gente deshonesta que habla tonterías”, menciona a BiobioChile en una rueda de prensa.

“Toda la idea de la astrología tiene una historia, un fundamento, un porqué, no son simplemente cosas de adivinar o que tú digas: ‘ah, mira, tú eres de tal signo entonces no puedes hacer tal cosa’. No, va mucho más allá, es más profundo”, añade.

Y eso es lo que quisieron demostrar con el programa Jornada Astral de HBO Max, animado por Angélica junto a los astrólogos e influencers Vitor diCastro y Paula Pires, quienes a lo largo de sus capítulos reciben duplas de cada signo para explorar las personalidades de sus grupos.

Una serie para estudiar de sí mismo

Jornada Astral cuenta con doce episodios que se centran en cada signo, contando con famosos como Xuxa Meneghel y Thaynara OG (Aries), Mônica Martelli y Paolla Antonini (Tauro), Fernanda Souza y Rubens Barrichello (Géminis), Gilberto Gil y Liniker (Cáncer) y más.

“Creo que América Latina en general está muy interesada en la astrología, al menos lo están más de lo que vemos en Brasil. Siento que incluso si no conocen a nuestros invitados, que son muy famosos acá en Brasil, sus historias son tan interesantes que llegarían más allá de la barrera del idioma o de conocer a la persona o no”, comenta diCastro.

“Espero que haya próximas temporadas”, agrega la animadora. “Espero que tengamos una parte dos, porque de hecho mucha gente me habló cuando terminamos las grabaciones, pero el cronograma ya estaba hecho. Me gustaría conocer a más personas de esta forma, quiero ver otras experiencias”, añade.

Para adeptos y críticos

A lo largo de cada episodio, los astrólogos junto a Angélica y los invitados analizan el pasado, presente y futuro de las duplas y comentan las conexiones de sus vidas con sus signos solares.

Sin embargo, y pese a que la astrología es lo que marca al programa, aseguran que en realidad el especial puede verse tanto para quienes conocen su carta astral a la perfección como para quienes niegan la lógica de este tipo de estudio.

“La astrología es muy interesante, es bueno estudiarlo y hay mucha gente que se lo toma muy en serio, hay profesionales que estudian astrología, es un trabajo bonito, muy bueno, pero claro, hay que ser cuidadoso como todo en la vida, no puedes lógicamente hacerle caso a cualquiera que va a hablarte de tu signo”, señala Angélica al respecto.

“No creo que sea algo exclusivo para quienes creen. El programa es muy interesante porque muestra ese contacto con la astrología de una manera especial, no te obliga a pensar si crees o no, y es que la astrología puede ser cuestionada incluso para nosotros porque hay muchas personas basándose en falsedades”, menciona el astrólogo e influencer.

“Creo que el programa no adoctrina, por decirlo así, pero sirve para romper los prejuicios que la gente tiene con quienes nos dedicamos a la astrología”, explica.

“Amo a la gente que no cree en la astrología”, añade por su parte Pires. “Porque solo ellos, esas personas que me ven, no suelen creer en nada de lo que hacemos, entonces con este espacio tenemos la oportunidad de mostrar otro lado, más allá de esos farsantes de los que habla Vitor”, comenta.

“Hay gente que cree, otros que no, pero no por eso debemos tener intolerancia con quienes piensan diferente. Hicimos este trabajo divirtiéndonos mucho, así que creo que es si la audiencia pudiera entretenerse en esos minutos, lo logramos”, cierra.