Siempre se ha dicho que las películas deben su éxito, o fracaso, en gran parte a sus protagonistas, sean estos héroes o villanos. Asimismo, también suele señalarse que una cinta memorable conlleva otro factor clave: la simpatía que generen sus personajes secundarios.

Mi pobre angelito, un clásico de las navidades, es un ejemplo claro de esto; ya que allí convive un personaje clave, Kevin McCallister, en conflicto permanente con dos antagonistas: Harry Lyme y Marv Merchants.

No obstante, el filme entrega personajes de menor relevancia que también resultan entrañables (u odiables) para el público. Entre ellos están el desagradable hermano de Kevin, Buzz, la solitaria ‘Señora de las Palomas’ y el amargo Tío Frank.

Estos personajes fueron interpretados por Devin Ratray, Brenda Fricker y Gerry Bamman, actores que tienen una dilatada trayectoria en Estados Unidos, pero que quedaron marcados de por vida por esos roles.

Actúa hasta el día de hoy

Devin Ratray alcanzó fama internacional con Mi pobre angelito cuando tenía sólo 14 años. En ese momento Buzz se dio a conocer como el clásico adolescente bribón y abusivo, aunque sobre el final siempre mostraba algo de estima por su hermano menor Kevin.

Previo la película Ratray estuvo en otras producciones para niños, como Little Monsters o Heartland, aunque nunca pudo repetir aquel éxito cuando se convirtió en adulto.

El actor tiene un total de 34 trabajos en series y otros proyectos en Estados Unidos, siempre como personaje secundario. Las más destacadas son Law & Order: Criminal Intent, Supernatural y Masterminds.

A mediados de diciembre Devin hizo noticia por una polémica, debido a que fue acusado por su pareja por violencia intrafamiliar. Más en específico, el hombre habría estrangulado a la mujer durante una discusión.

Según lo que detalló TMZ, el actor no fue arrestado por el hecho, aunque se determinó que ambos se mantuvieran alejados.

Del personaje en Mi pobre angelito a la realidad

No cabe duda que la ‘Señora de las palomas’ fue uno de los personajes más conmovedores en Mi pobre angelito 2. Aquella era una mujer a simple vista sucia, amargada y extremadamente solitaria, que en el fondo escondía un gran corazón y salvó a Kevin de morir.

La irlandesa Brenda Fricker dio cuenta de su excepcional talento en aquella ocasión. Sin ir más lejos, en 1989 había ganado el Óscar a la mejor actriz de reparto por interpretar a la Señora Brown en Mi pie izquierdo.

Fricker tiene una dilatada trayectoria en su país, Reino Unido y Estados Unidos, aunque se retiró de la actuación en 2008, luego de participar en la película Crossmaglen.

La artista dio que hablar por una triste situación en 2020, al develar que pasaría aquella Navidad en completa soledad, al igual que la entrañable ‘Señora de las palomas’.

“Mentiría si dijera que sería una linda y feliz Navidad porque soy mayor y vivo sola. Todo puede ser muy oscuro. Simplemente apago el teléfono y bajo las persianas. Grabo con anticipación algunos buenos programas, tengo a mi perro y lo supero de esa manera. No quiero sonar algo negativa, pero esta es una Navidad diferente, eso es todo”, sostuvo en ese entonces.

El familiar que nunca puede faltar

Gerry Bamman fue el actor que interpretó al Tío Frank en Mi pobre angelito 1 y 2. Aquel es un personaje que hasta ahora genera reacciones encontradas, ya que por un lado gran parte de los hechos cómicos de la película vienen de sus desatinos, aunque mirándolo objetivamente es un ser bastante ‘oscuro’ y hasta maltratador con Kevin.

Bamman tiene 80 años y actualmente está retirado de la actuación. Dentro de sus trabajos más importantes estuvieron apariciones en The Secret of My Success, Law & Order y The Blue Wall.

Una de las curiosidades que tiene Mi pobre Angelito es que el personaje de Frank McAllister no fue pensado en un inicio para Gerry.

Esto se debe a que, al escribir y producir la cinta, Chris Columbus tenía pensado que Kelsey Grammer encarnara al tío de la familia, aunque éste último prefirió no participar del proyecto.

Tras eso el papel fue ofrecido a Bamman, quien terminó por aceptarlo con gran éxito.