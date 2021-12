La exitosa serie estrenará su segunda temporada este 22 de diciembre, donde el drama y los triángulos amorosos no faltarán.

Tras el gran éxito (y críticas) que recibió en su primer ciclo, este 22 de diciembre regresa a Netflix con nuevos capítulos Emily in Paris.

La producción protagonizada por Lily Collins y que recibió varias nominaciones -incluyendo mejor serie de comedia y actriz- en el circuito de premios de este año, vuelve con un toque diferente a lo que habíamos visto.

“Pienso en la temporada uno como el comienzo de una película. Emily acababa de llegar a París y era realmente un pez fuera del agua. Ella estaba en un terreno muy inestable la temporada pasada”, explicó el creador de la serie Darren Star, en una entrevista a la que tuvo acceso BioBioChile.

“Esta temporada, Emily definitivamente comenzará a sentirse más como en casa en París. Está aprendiendo más el idioma, está conociendo a sus compañeros de trabajo y, obviamente, ha conocido a algunos de sus vecinos. Se está sintiendo un poco más cómoda en París y cada vez más cómoda con la vida y la cultura francesa”, añadió.

Collins, en tanto, reconoció que “creo que todos nos sentimos más asentados en nuestros personajes”. “Sabía quién era Emily y extrañaba interpretarla, así que saltar de nuevo hacía ella se sintió orgánico y emocionante”.

Nuevo ciclo, nuevos dramas

La segunda temporada comienza justo donde quedó el primer ciclo. Es decir, Emily y Gabriel (Lucas Bravo) se enfrentan a las consecuencias de la decisión del chef de quedarse en Paris y la romántica noche que pasaron juntos.

“Emily y Gabriel están, como de costumbre, en una situación un poco complicada. Gabriel ahora se queda en París para abrir su nuevo restaurante con Antoine, y Emily se pregunta cuánto sabe Camille (la exnovia de Gabriel)”, explicó Collins.

“Emily tiene que hacer una separación muy clara entre su vida personal y su vida profesional. Camille es una de sus amigas más cercanas en París, y también es una colega y cliente en Savoir, y perseguir a Gabriel podría interferir tanto con una amistad como con su carrera, que sigue siendo extremadamente importante para Emily. Encuentra un romanticismo en lo que hace y lo ama profundamente”, afirmó la actriz.

De hecho, según Star, la vida amorosa de Emily tendrá un gran desafío. “Si bien Emily definitivamente tiene sentimientos reales por Gabriel, entró en una situación muy, muy complicada al comienzo de la segunda temporada y se encuentra en un triángulo amoroso inesperado”.

El creador de la serie se refiere a Alfie, interpretado por Lucien Laviscount. “Viene de Londres y, a diferencia de Emily, no tiene ningún interés en París. Realmente no quiere estar aquí, no encuentra atractivo el país y solo está aquí por su trabajo”, contó.

“Cuando se encuentran en la clase de francés, son realmente opuestos, pero siguen siendo ambos forasteros en una nueva ciudad. Eso los conecta. Lucien es simplemente fantástico. Puede ser encantador, divertido y un poco quisquilloso al mismo tiempo”.

Collins, en tanto, añadió que el personaje es un gran contraste para Emily. “Él ve las cosas de manera muy específica y es dueño de su perspectiva, lo cual me encanta. Emily está dispuesta a ver más la luz y la positividad en cualquier situación, mientras que Alfie es muy despiadado y bastante seco en su enfoque. Queríamos sumergir a Emily en el idioma francés aún más esta temporada. Continúa con su clase de francés y realmente se está esforzando. Creo que ve un poco de su yo de la primera temporada en Alfie”.

Amor por la moda

Al igual que el ciclo anterior, la moda seguirá siendo parte importante en la serie. De hecho, se podrán ver homenajes a grandes iconos de la moda como Grace Kelly y Brigitte Bardot, e influencias de Marlon Brando, Marcello Mastroianni y hasta Ryan Gosling, en los hombres.

“Emily llegó a París como Emily de Chicago. Ella nunca entró a un probador y salió como (la influencer) ‘Emily in París’. Ella se mantiene fiel a lo que es, tanto estética como intencionalmente, pero, como cualquiera lo haría, comienza a adaptar nuevas tendencias y a explorar la moda que la rodea”, aseguró Lily.

“Emily todavía ama los colores, estampados, texturas y formas esta temporada, pero está un poco más asentada sobre quién es aquí, en París. Ahora tiene un aire elevado, ligeramente parisino, influenciado por el viejo cine francés y sus nuevos amigos”, dijo.

De acuerdo a Collins, al look del personaje se incorporaron prendas más púrpuras, violetas, amarillos, chartreuses: colores llamativos. “Pero nada demasiado abrumador”.

“Hicimos referencia a Audrey Hepburn en la primera temporada, pero en esta temporada queríamos facilitar nuestro camino para hacer referencia a los íconos franceses. Al principio nos inspiramos en Grace Kelly, una estadounidense que se convirtió en la famosa princesa Grace de Mónaco, y también hacemos referencia a Brigitte Bardot en una secuencia clave de esta temporada”.

Las encargadas de esto han sido Patricia Field y Marylin Fitoussi, dos conocidas del mundo de la moda que incluso han trabajado en Sex and the City.

“Ellas pasan horas y horas conmigo revisando fotos y bocetos y haciendo pruebas. Es mi sueño. Para nosotros era importante seguir agregando toques de color al guardarropa de Emily, y Patricia tiene estos increíbles guantes de motocicleta que son funcionales y a la moda. Los hizo en todos los colores y ha sido muy divertido colocarlos durante toda la temporada”.