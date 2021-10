El pasado 22 de octubre se estrenó en Netflix la miniserie animada Maya y los Tres, escrita y dirigida por el mexicano Jorge Gutiérrez (El Libro de la Vida), la que conquistó a los chilenos no sólo por su entretenida trama sino que también por un particular detalle que hizo referencia a nuestros modismos.

La historia, que se sitúa en la Mesoamérica precolonial, gira en torno a Maya, una princesa guerrera adolescente que busca cumplir una profecía ancestral que le permitiría junto a tres guerreros salvar a la humanidad de la ira de unos dioses vengativos del inframundo.

A una semana de su estreno, la producción se ubica en el segundo lugar entre lo más visto en la plataforma, probablemente en gran parte debido a un significativo fragmento que comenzó a popularizarse en las redes sociales.

Tal como comprobamos en BioBioChile, específicamente en el minuto 9:19 del capítulo 9 de la versión doblada en español latino, aparece un notable chilenismo de la mano del personaje de “Chimi”.

“Cállense, par de weones”, dice el colorido rol animado con un acento reconociblemente chileno.

Pero, ¿Quién está detrás de “Chimi”? se trata de la actriz de doblaje chilena, Bárbara Bustamante, quien también ha puesto la voz a otros conocidos personajes como “Barbara Parker” de Little Witch Academia, “Camille” de Shadowhunters o Shiro de No Game No Life: Zero.

La escena se volvió muy popular en plataformas como Youtube o TikTok, donde muchos reaccionaron con gracia al chilenismo. “Broma! pensé que era mentira”, “cállense par de weones, qué manera de reír”, “No lo creía hasta que lo vi”, fueron algunos de los comentarios de compatriotas sorprendidos.