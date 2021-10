Alec Baldwin protagonizó un trágico accidente durante el rodaje de la película Rust. En medio del set de grabación, en Nuevo México, el actor disparó un arma de utilería y mató a la directora de fotografía Halyna Hutchins. Por otro lado también resultó herido el director de la cinta.

De acuerdo a lo consignado por CNN, un vocero de Baldwin aseguró que hubo un fallo en el disparo de una pistola de utilería con salvas.

“Según los investigadores, parece que la escena que se filmaba involucró el uso de un arma de fuego, la que fue disparada”, recogieron desde un comunicado.

Por su lado, Agencia Efe aseguró que Baldwin disparó el arma “que supuestamente era de fogueo”, mientras grababan una escena.

El portavoz del alguacil del condado de Santa Fe, Juan Rios, aseguró a The New York Times que los detectives estaban investigando qué tipo de proyectil se utilizó en el arma a fogueo y cómo se usó la utilería.

Además de la mujer fallecida, identificada como la directora de fotografía Halyna Hutchins, los disparos también hirieron al director del filme, Joel Souza, que fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos del centro médico Christus St. Vincent en las inmediaciones de Santa Fe, en el estado de Nuevo México (EE.UU.).

Horas después y a través de Twitter, la actriz Frances Fisher aseguró que Souza había salido del hospital.

Director Joel Souza told me he’s out of hospital.

