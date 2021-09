HBO MAX lanzó mostró las primeras imágenes oficiales del spin off the Sex and the city, durante la noche de este domingo.

En un clip donde exhibe pequeños adelantos de todas las producciones que se vienen para la plataforma, se muestran algunos segundos de Just Like That, la nueva serie encabezada por Sarah Jessica Parker.

En dos breves escenas se ve a Carrie (Parker), Miranda (Cynthia Nixon) y Charlotte (Kristin Davis)llegando a un restaurante. Acto seguido podemos ver nuevamente a Carrie, pero esta vez en los brazos de su gran amor Big (Chris Noth), en su cocina.

De esta forma se confirma que la pareja sigue junta después de todos los años que han pasad y tras los conflictos que enfrentaron en los ciclos previos y las dos películas que protagonizaron.

Recordemos que hasta el momento no hay grandes detalles de la serie, excepto que podremos ver a los hijos de Charlotte y Miranda como jóvenes adultos.

Por su parte, no hay claridad sobre el futuro de Samantha, cuya actriz Kim Cattral no se unió al elenco. Hay rumores que su personaje podría estar fallecido en esta versión o que sería reemplazada por otra intérprete.

Hasta el momento no hay fecha de estreno.