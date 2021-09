A más de un mes de haber sufrido un infarto en pleno set de grabación, el actor Bob Odenkirk anunció su regreso a los preparativos del nuevo ciclo de “Better Call Saul”.

“¡De vuelta al trabajo en Better Call Saul! Estoy muy feliz de estar aquí y vivir esta vida específica, rodeado de gente tan buena”, escribió el estadounidense.

“Por cierto, esta es la maquilladora profesional Cheri Montesanto, que me hace ver ‘no feo’ para disparar!”, agregó.

Cabe recordar que en julio pasado, Odenkirk sufrió un infarto durante el rodaje de la serie en Albuquerque, Nuevo México.

Días después, para tranquilidad de sus fans, el intérprete escribió en redes sociales: “Hola. Soy Bob. Gracias. A mi familia y amigos que me rodearon esta semana. Y por la efusión de amor de todos los que expresaron preocupación y cuidado por mí. Es abrumador. Pero siento el amor y significa mucho”.

Esta será la sexta temporada de la precuela de “Breaking Bad” (2008-2013). En su rol del abogado Saul Goodman, Odenkirk ha sido nominado a cuatro “Globos de Oro” y cuatro “Emmy Awards”.

