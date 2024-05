Era un secreto a voces. Finalmente, se comienza a confirmar el próximo “capítulo” de Claudio Bravo, quien estaría viviendo sus últimos días como jugador del Real Betis.

Al menos así lo confirmó Fabrizio Romano, reconocido experto en fichajes del fútbol mundial, al asegurar este miércoles que el guardameta dejará el elenco español “como agente libre al final de la temporada” y que, además, está “listo para un nuevo capítulo”.

A su vez, el especialista confirmó que, por el momento, el bicampeón de América con La Roja no tiene intenciones de volver a Chile, cosa que el propio futbolista dio a conocer en una reciente entrevista que concedió a Canal 13.

“Si pongo en la balanza ciertas cosas, no tengo la necesidad de regresar a Chile o que mi entorno sufriera por las críticas ajenas. No quiero vivir esa otra película“, dijo el formado en Colo Colo, utilizando como ejemplo a los constantes cuestionamientos que recibe Arturo Vidal desde su regreso a los albos.

🟢⚪️🇨🇱 Claudio Bravo will leave Real Betis as free agent at the end of the season, ready for new chapter.

Former Barça and Man City goalkeeper has no plans to return to Chile at the moment. pic.twitter.com/959uiRP8v1

