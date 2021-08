Durante este viernes llegó a la plataforma Amazon Prime Video la tan esperada tetralogía de Evangelion, con un nuevo tráiler de la cuarta y última entrega Evangelion: 3.0+1.01 Thrice Upon a Time.

Para muchos fanáticos este cuarto filme de la historia desarrollada por Hideaki Anno, es el fin a la espera de nueve años desde que se estrenó la tercera entrega, Evangelion: 3.33 You Can (Not) Redo, en 2012.

Sin embargo, antes de la llegada del cuarto filme existieron diversos problemas que retrasaron su estreno, desde el inicio de la pandemia hasta problemas del mismo creador Hideaki Anno.

Y es que Evalegion 3.0+1.01 estaba prevista para junio de 2020, pero debido a la emergencia sanitaria por coronavirus debió retrarse varias veces, hasta agosto de este año, aunque entre medio ocurrieron varios hechos que aplazaron su llegada.

Hideaki, por ejemplo, cayó en un estado depresivo tras el estreno de la tercera película, impidiendo seguir con su trabajo creativo. Según recoge el portal especializado SensaCine, Anno explicó en el sitio oficial de Evangelion que “Después de que fuese estrenada yo estaba roto. Caí en lo que se llama un estado depresivo, el resultado natural de haber pasado seis años triturando mi alma mientras hacía Evangelion de nuevo”.

Además de lo anterior, el creador de esta tetralogía también quiso incursionar en otros proyecto, como el caso del largometraje Shin Godzilla, el cual estrenó en 2016 y se convirtió en todo un éxito.

Pese a todas als dificultades, Evangelion ya está disponible en la plataforma Prime Video, donde los fanáticos podrán disfrutar tanto de la nueva película como de las tres anteriores que marcaron la carrera y vida de Hideaki como de los fanáticos.

A continuación puedes revisar el tráiler doblado al español de Evangelion: 3.0+1.01 Thrice Upon a Time: