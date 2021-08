La nueva película del dios del trueno, Thor: Love and Thunder, traerá una nueva historia que incluirá a uno de los actores que mejor lo hace en cuanto a cambios físicos.

Se trata del actor Christian Bale, reconocido por sus interpretaciones como Batman, El Maquinista y VICE, en las cuales ha demostrado toda su capacidad actoral y radicales transformaciones.

Esta vez, en la nueva aventura de Thor, el británico interpretará a Gorr, el ‘Dios Carnicero’, uno de los villanos emblemáticos del cómic de Marvel y diversas fuentes filtraron las primeras imágenes de su sorprendente cambio.

Hace unos meses Daily Mail mostraba a un Christian Bael calvo y muy delgado, lo que fue el inicio de su preparación para actuar de este villano, en la cinta por Taika Waititi.

En la historia, Gorr tiene un trágico pasado en el cual pierde a sus padres, esposa e hijos y la fe que tenía en los dioses. Así entonces comienza a asesinar dioses y es cuando se encuentra con Thor, a quien tortura y extorsiona para obtener información sobre Asgard.

En las imágenes reveladas, se ve al actor con un traje de color blanco en lo que parece ser el rodaje de la película, el que debió ser aplazado por la emergencia sanitaria por coronavirus.

Cabe señalar que el elenco lo completan Chris Hemsworth (Thor), Natalie Portman (Jane Foster), Taika Waititi (Korg), Chris Pratt (Star-Lord), Karen Gillan (Nebula), Dave Bautista (Drax el Destructor), Pom Klementieff (Mantis), Vin Diesel (Groot) y Bradley Cooper (Rocket Raccoon) y su estreno se espera para febrero de 2022.

Revisa las fotografías a continuación:

The first look at Christian Bale as Gorr the God Butcher in Thor: Love and Thunder!

Filming has resumed in Malibu

(via Daily Mail) pic.twitter.com/2RHo4zG1VJ

— Thor: Love and Thunder News (@lovethundernews) August 4, 2021