La serie Sweet Tooth de la plataforma Netflix ha sido un éxito. La historia de un niño que es mitad humano y mitad ciervo que crece en medio de un virus que afectaba a la humanidad, ha cautivado a los fanáticos, aunque no tuvo un inicio fácil.

La producción que continúa en el número uno del ranking de la plataforma de streaming, al principio no logró convencer a la industria y fue rechazado en varias oportunidades. Para muchos, la idea de niños híbridos resultaba un poco absurdo, pero nadie imaginó el éxito que podría llegar a tener, a excepción de sus creadores.

Sin embargo, esta idea inspirada en un cómic homónimo creado por Jeff Lemire y publicado por Vertigo de DC Comics entre 2009 y 2013, llegó en un extraño momento, ya que una historia sobre una pandemia fue grabada y estrenada en una pandemia.

En conversación con Biobiochile y otros medios latinoamericanos, los productores y escritor de esta historia, Jim Mickle, Beth Schwartz y Jeff Lemire respectivamente, relataron cómo fue el rodaje de una inspiradora historia.

Sobre cómo fue la experiencia de adaptar su historia, el escritor Jeff Lemire dijo que “pasé tanto tiempo trabajando esto, es algo tan personal, que sólo quieres que sea algo bueno y que las personas respondan positivamente. Al principio sientes mucho miedo, sobre todo cuando hay otras personas intentando que funcione”.

“En las primeras conversaciones con Jim, él sabía lo que quería hacer, le gustaba el libro y entendió qué era lo que yo quería hacer con el cómic. La historia estuvo en muy buenas manos desde el inicio (…) fui muy afortunado de que ellos hicieran esta historia”, agregó.

Sobre cómo fue afrontar el rodaje en medio de una pandemia, Beth Schwartz dijo que fue algo muy estresante. “El primer capítulo fue grabado en 2019, antes de la pandemia y no tuvimos que cambiar muchas cosas debido a lo que estaba ocurriendo, debido a que en la historia de la serie ocurría algo similar. Fue una experiencia única, pero también debimos reemplazar los lugares de grabación, respetando los protocolos, las cuarentenas correspondientes, eso fue lo más desafiante”.

Sin embargo, la magia ocurrió para el escritor, quien dijo que en varias ocasiones vio las escenas tal como él las había imaginado. “Fue algo mágico, increíble. Literalmente lo que estaba en mi mente se hizo realidad“.

Robert Downey Jr., quien también es productor de esta serie junto a su ex esposa Susan, dijo en un tweet reciente que “Ha sido increíblemente especial ver tus respuestas a Sweet Tooth. Este programa significa mucho para mí y para Susan. Como dijo Jeff Lemire, “Historias de esperanza en medio de la oscuridad son las historias que necesitamos ahora, más que nunca”.

It's been incredibly special to watch your responses to @SweetTooth pour in. This show means so much to me and Susan. As @JeffLemire said – Stories of hope in the midst of darkness are the stories we need now, more than ever. #SweetTooth" https://t.co/cdV2Dtp5qr

— Robert Downey Jr (@RobertDowneyJr) June 11, 2021