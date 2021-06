Esta semana, la nueva serie familiar de ciencia ficción de Netflix, Sweet Tooth, se encuentra en el primer lugar de lo más visto en Chile y muchos otros países del mundo, incluyendo Estados Unidos.

La exitosa producción está inspirada en un cómic homónimo creado por Jeff Lemire y publicado por Vertigo de DC Comics entre 2009 y 2013.

La historia sigue a un joven que es híbrido entre humano y venado, y que vive en un mundo post apocalíptico donde existen muchos humanos que son híbridos de animales.

Para celebrar el éxito, Jeremy Platt, que según el portal de espectáculos Just Jared es uno de los productores de Sweet Tooth, publicó un mensaje simple pero muy inspirador en Twitter: mostró el correo de cuando otro estudio rechazó su idea, antes de que fuese adquirida por Netflix.

No reveló de qué estudio se trataba, pero en el correo se puede ver que le dicen a Platt que “nadie va a comprar una serie sobre un niño ciervo y definitivamente nadie la va a hacer”.

Al lado, puso la imagen donde se ve a Sweet Tooth en el #1 del ranking de lo más visto en Netflix Estados Unidos.

How it started How it’s going #SweetTooth pic.twitter.com/L8gXJZRlX6

— Jeremy Platt (@JeremyPlattform) June 6, 2021