Jeff Tremaine, director de la nueva película en desarrollo de Jackass, solicitó una orden de alejamiento contra Bam Margera.

Así lo detallan medios internacionales como TMZ, agregando que se trata de una restricción temporal.

Recordemos que Margera fue despedido del cuarto filme de la franquicia debido a su adicción al alcohol, drogas y comportamiento errático.

Tremaine, director histórico de la saga popularizada en MTV, había sido uno de los apuntados en uno de los últimos videos compartidos por Margera en sus redes sociales.

En la secuencia, el famoso skater aseguró haber sido traicionado por la familia “Jackass”, disparando especialmente contra Johnny Knoxville y Tremaine.

“Mi familia, Jackass, me ha traicionado, me ha rechazado, me ha abandonado. No todos ellos. Los amo a todos y ellos también me aman. Pero específicamente Jeff Tremaine y Johnny Knoxville”, indicó en el video.

Lo llamativo, es que en la publicación le respondió nada menos que Steve-O, amigo de Margera y miembro importante de Jackass.

“Bam, las dos personas que dices que te hicieron daño (Knoxville y Tremaine) son las mismas dos personas que organizaron la intervención que me salvó la vida”, escribió.

“Todo el mundo hizo todo lo posible para que aparecieras en la película”, continuó, asegurando que todo lo que debía hacer era no seguir consumiendo drogas y alcohol.

Jackass 4, que originalmente iba a lanzarse en marzo de 2021, se retrasó para el 3 de septiembre de 2021 debido la pandemia por coronavirus.