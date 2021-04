Un breve y emotivo reconocimiento fue lo que recibió el documental El Agente Topo por parte de adultos mayores del Hogar de Cristo, luego que la producción protagonizada por Don Sergio Chamy, de 87 años, fuera nominada a los premios Óscar en la categoría de Mejor Documental.

El filme, dirigido por Maite Alberdi, cuenta la historia de Don Sergio, quien con su edad se adentra en el mundo del espionaje e ingresa a un asilo para conocer el estado de salud y el trato que recibe una de las adultas mayores. Las sinceras conclusiones del “agente” retratan la vida de los ancianos en los centros.

Las imagenes de sólo 11 segundos, que se viralizaron, fueron difundidas a través de la cuenta de Twitter de la institución de beneficiencia fundada por Alberto Hurtado.

“Los adultos mayores de la casa de acogida de Estación Central le mandan todas las energías positivas al equipo de El Agente Topo, en especial al querido Sergio Chamy que ha sabido representar con gracia y valentía a los adultos mayores de nuestro país”, escribieron junto al registro.

“Un saludo al Agente Topo del Hogar de Cristo, que le vaya bien”, grita un grupo de casi 20 personas en el video.

Recordemos que Chamy, junto al equipo de la producción, viajaron este lunes hasta Los Ángeles, Estados Unidos, donde se realizará la premiación.

“No me decidía pero pensé en la forma en que la gente habla de las personas mayores. Siempre pensando en las enfermedades, en el final de la vida…y me di cuenta que la clave es buscar nuevos comienzos y no pensar en lo que se acaba”, escribió el protagonista en su cuenta de Instagram, junto a una fotografía en el avión.

“Hoy a mis 87 años parto en mi primer viaje y voy a Los Ángeles, a representar al Agente Topo en los premios Óscar. Quiero representar a los que saben que en esta etapa podemos empezar de nuevo y que nunca es tarde para nada”, agregó.

En el evento, el documental competirá con Collective, Crip Camp, My octopus Teacher y Time.

En Chile, la cita cinematográfica podrá ser vista este 25 de abril en directo a través de un programa especial a cargo de Chilevisión, que será animado por Jean Philippe Cretton.

El panel de analistas estará integrado por la crítica de cine Ana Josefa Silva y dos de los actores que fueron parte de Una Mujer Fantástica, película chilena ganadora del Óscar en 2018: Francisco Reyes y Amparo Noguera.