Sergio Chamy, el protagonista de “El Agente Topo”, documental local que fue nominado a los premios Óscar 2021, será parte in situ de la ceremonia cinematográfica más importante del mundo.

Así lo confirmó el propio chileno de 87 años a través de sus redes sociales, donde compartió una fotografía de su viaje a Los Ángeles, Estados Unidos, donde se realizará la premiación.

“Les cuento que me propusieron una nueva misión y no saben todas las vueltas que le di. No me decidía pero pensé en la forma en que la gente habla de las personas mayores. Siempre pensando en las enfermedades, en el final de la vida… Y me di cuenta que la clave es buscar nuevos comienzos y no pensar en lo que se acaba”, reflexionó en Instagram.

“Hoy a mis 87 años parto en mi primer viaje y voy a Los Ángeles, a representar al Agente Topo en los premios Óscar. Quiero representar a los que saben que en esta etapa podemos empezar de nuevo y que nunca es tarde para nada. Y a los que no lo creen, para motivarlos!”, agregó.

La comitiva chilena, además de Chamy, está integrada por la directora Maite Alberdi y la productora Marcela Santibáñez.

“Luego de la aprobación del Gobierno en Chile y en EE.UU., que determinó que el viaje al Óscar estaba autorizado para aquellos nominados, el equipo del Agente Topo pudo concretar su viaje a la premiación de los Oscar 2021”, informaron desde Market Chile.

Entre los requisitos que el trío nacional tuvo que cumplir, se incluía “estar completamente vacunados, varios test de PCR y medidas de seguridad y cuarentena para el viaje”, añadieron.

Una vez en Los Ángeles, la comitiva deberá someterse a un breve confinamiento antes de asistir a la entrega de estatuillas de la Academia, pactada para este domingo. Allí, “El Agente Topo” compite en la categoría “Mejor Documental”.