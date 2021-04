Un importante y prestigioso premio internacional recibió desde España la actriz Mariana di Girolamo por su rol protagónico en “Ema” (2020), película dirigida por Pablo Larraín.

La chilena triunfó en la categoría Mejor Actriz Extranjera en los Premios Sant Jordi 2021, uno de los más antiguos del país ibérico, organizados y entregados por la Radio Nacional de España. Este año, la cita celebró su versión número 65.

“Fue lindo porque yo había ido a presentar Ema a Madrid y después fui a unas entrevistas a Barcelona, y una de ellas fue con Conchita, de la Radio Nacional española. Yo le había contado que iba mucho a Barcelona… ‘Sería genial si algún día tú puedes entregar un Sant Jordi’, me dijo, y ahí me habló de la historia del premio”, recordó di Girolamo en diálogo con La Radio.

“De repente me llama un número español, contesto, y era ella (Conchita) para contarme que me habían dado el premio… No me había enterado ni siquiera que estaba nominada… Me preguntó si iba a poder ir y le dije que sí, pero no se pudo. Yo tengo nacionalidad italiana, pensé que iba a ser más fácil, pero en realidad no están los tiempos para viajar y ellos entendieron”, contó la intérprete, aún emocionada por el logro.

“Ha sido súper emocionante. La película ya la grabamos hace un tiempo y que siga significando, que siga dando qué hablar… (Pablo Larraín) me dijo que tenía la noción que esta no iba a ser una película que iba a quedar en el archivo, que iba a ser una que la iban a seguir viendo con los años, que iba a seguir resignificando, y creo que así ha sido”, reflexiona.

Para la actriz, se trata de un filme que marcó para siempre su carrera artística: “He dicho que Ema me cambió la vida. Primero, la posibilidad de abordar un personaje como ella; de trabajar con Pablo, con Fábula (productora de Larraín); lo que significó internarme en Valparaíso un mes; aprender de danza; los festivales…”.

“Acercarme al cine internacional y hacer cine era un sueño. Lo había hecho en el cine independiente antes, y ahora lo hice en una producción más grande y descubrí que realmente vibro en ese lugar, me encanta”, resume.

“A Ema le agradezco mucho, sigo aprendiendo de la experiencia, de ella, y me sigo nutriendo de los comentarios de la gente. Se ha ido estrenando a destiempo en distintos países, y sigo recibiendo distintos comentarios y experiencias. Ha sido muy bonito”, comenta.