La impostora alemana Anna Sorokin ha sido puesta en libertad en Nueva York. En entrevista con la revista “Insider”, la estafadora describió el lunes cómo había vivido durante los últimos 18 meses: “Simplemente estás ahí. No está permitido llevar ropa ni teléfono. Pero no importa. Si te enfocas en lo que te gusta y quieres hacer, puedes hacer que todo funcione ”, dijo Sorokin.

En prisión, la alemana participó en un programa para reintegrarse a la sociedad, pero desde el punto de vista de Sorokin la actividad estaba desactualizada y fue ineficaz: “Es simplemente inútil. Es una enorme pérdida de tiempo “.

Según la Autoridad Penitenciaria de Nueva York, la mujer de 30 años fue liberada de prisión el jueves por buena conducta, significativamente antes de los al menos cuatro años que le fueron dictados como sentencia en 2019. Sorokin fue declarada culpable de robar más de 200.000 dólares en recaudaciones como la presunta heredera millonaria Anna Delvey, en la alta sociedad de Manhattan.

Sorokin le dijo al “Insider” que todavía usa el nombre Delvey y que no ve ningún problema en ello: “¿Por qué no debería? Yo soy mi propio movimiento.” Según el “Insider”, la estafadora no quiso hablar sobre una posible deportación a Alemania.

Pronto aparecerá una serie de Netflix, con Julia Garner en el papel principal, sobre la historia de Sorokin. “El crimen sí paga… en cierto modo”, afirmó Sorokin en referencia al acuerdo con la emisora. De las ganancias, sin embargo, Sorokin no verá mucho. Buena parte se usará para pagar deudas o restituir daños causados durante su vida simulada.