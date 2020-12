La polémica familia Kardashian-Jenner se mudará a Hulu y Star+, las plataformas de streaming de Disney para adultos, con una nueva serie sobre su vida.

A diferencia de Disney+, que está dedicada al contenido familiar e infantil, Hulu es el espacio donde Disney estrena su contenido destinado a adultos en Estados Unidos.

Y como Hulu sólo está presente en ese país, su equivalente a nivel internacional será Star+, el nuevo servicio de streaming que Disney lanzará para todo el mundo, incluida Latinoamérica, según reporta el portal estadounidense Deadline.

La nueva producción y el streaming Star+ fueron anunciados este jueves durante la reunión con inversores que sostiene Disney.

Sobre la nueva serie, la matriarca Kris Jenner expresó en Twitter: “Estoy emocionada de anunciar nuestro nuevo acuerdo con Hulu y Star, y lo que vendrá en 2021”.

Excited to announce our new multi year partnership with Hulu and Star and what’s to come in 2021 @hulu

— Kris Jenner (@KrisJenner) December 10, 2020