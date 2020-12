HBO liberó este jueves las dos primeras imágenes conceptuales de House of the Dragon, la nueva serie que se desarrolla en el mismo universo de la exitosa Game of Thrones.

Además, por medios de sus redes sociales oficiales, indicaron que la producción comenzará en 2021.

Jason Kilar, CEO de WarnerMedia, dueña de HBO, dio un poco más detalles al respecto en un blog que publicó, donde contó que “la fotografía principal para la siguiente serie de Game of Thrones, House of the Dragon, comenzará en unos meses. ¡Estén atentos a los dragones!”.

En las imágenes, se puede ver a dos dragones color anaranjado-rojizo.

Esto llega a unas semanas de que se conociera el primer actor contratado para protagonizar la historia: Paddy Considine, británico conocido por The Outsider de HBO y Peaky Blinders de Netflix.

El profesional interpretará al rey Viserys I Targaryen. Según la descripción del personaje, este monarca “fue elegido por los señores de Westeros para suceder al antiguo rey, Jaehaerys Targaryen, en el Gran Consejo de Harrenhal. Un hombre decente, cálido y amable, Viserys sólo quería continuar con el legado de su abuelo. Pero los buenos hombres no necesariamente son buenos reyes”.

Esta serie estará basada en otra saga de libros del escritor George R.R. Martin, Fire and Blood (Fuego y Sangre), que pertenece al mismo universo de sus novelas de Canción de hielo y fuego, las cuales sirvieron de inspiración para Juego de tronos.

Dicho libro cuenta cómo la casa Targaryen invadió el continente y lo unió -por la fuerza- bajo un solo territorio, Westeros (Poniente), de la mano del primer rey de la dinastía, Aegon I el Conquistador, y sus dragones. En total abarca un período de un siglo y medio, así que presenta a varias generaciones de esa -entonces nueva- dinastía.