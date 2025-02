La disputa entre Kendrick Lamar y Drake ha sido un conflicto gestado a lo largo del tiempo a través de indirectas, declaraciones y lanzamientos musicales que han alimentado la tensión entre ambos. Desde sus inicios en 2011 colaborando juntos, la rivalidad se intensificó en 2013 con el polémico verso de Kendrick en Control, donde desafiaba a superar a otros raperos, incluido Drake. A través de ataques y contraataques en canciones como King Kunta, Hotline Bling, HUMBLE, Push Ups, Euforia y Not Like Us, la enemistad se hizo evidente, llegando al punto más álgido en 2025 cuando Kendrick llevó Not Like Us al Super Bowl LIX, convirtiéndose en el primer rapero en encabezar el show de medio tiempo. Este enfrentamiento no solo ha sido por rivalidad lírica, sino por visiones artísticas y valores culturales, marcando un hito en la historia del rap estadounidense.

La disputa entre Kendrick Lamar y Drake no surgió de la nada, sino que se fue gestando con el tiempo a través de indirectas, declaraciones y lanzamientos musicales que fueron alimentando la tensión entre ambos.

Este conflicto tiene como protagonistas a dos representantes del rap estadounidense. En una esquina, está el ganador de 5 Grammys y quien encabezó del show de medio tiempo del Super Bowl 2025, Kendrick Lamar Duckworth.

En la otra, está quien logró el mayor número de canciones en N.º 1 del Billboard Hot 100 como solista masculino en 2024, después de Elvis Presley, Aubrey Drake Graham.

Los primeros indicios de la relación musical entre los dos raperos aparecen en 2011, y en sorprendentes buenos términos. Colaboraron juntos en canciones, como Poetic Justice de Lamar e incluso Drake lo invitó para ser telonero junto a A$AP Rocky en su gira de 2012, asegura el medio estadounidense especializado en música Billboard.

El origen de la enemistad entre Drake y Kendrick Lamar

Todo comenzó en 2013, cuando Kendrick lanzó su polémico verso en Control, una canción de Big Sean en la que mencionaba a varios raperos, incluido Drake, dejando claro que, si bien los respetaba, su objetivo era superarlos, asegura la revista estadounidense sobre cultura masculina GQ.

En ese entonces, Drake apareció en la portada de Vibe Magazine y, al referirse al verso, minimizó la amenaza, calificándola de “idea ambiciosa”. Este primer intercambio no fue más que el prólogo de lo que se convertiría en una rivalidad histórica.

Mientras Drake consolidaba su imagen de superestrella global con un estilo pop-rap con canciones como Hotline Bling, que dominaba las listas de éxitos, Kendrick se mantenía firme en su compromiso con letras cargadas de crítica social y reflexiones sobre la cultura y la identidad, como lo es HUMBLE. Este contraste en visiones y estilos fue lo que mantenía la rivalidad viva y en constante evolución.

Durante los años siguientes, cada aparición pública, cada entrevista y cada nuevo lanzamiento se interpretaba como parte de esta “pelea”. Los medios seguían de cerca cada indirecta y cada comentario, y los fanáticos se deleitaban en analizar cada letra, en busca de nuevos mensajes ocultos.

El historial de ‘Drizzi’ y ‘K.Dot’: los ataques y contraataques

– 2015 y 2016

Kendrick ataca con King Kunta, diciendo que Drake no escribe sus canciones. Drake contraataca en 100 de The Game diciendo “tendría todos tus fans (…) Si no hubiera hecho pop y me hubiera quedado en una mierda consciente”.

Fue así como Kendrick continuó en el álbum Compton de Dr. Dre, donde lanzó más veneno para Drake en Darkside / Gone y Deep Water.

– Octubre de 2023:

Drake y J. Cole se unen en >First Person Shooter. Donde Cole firma, sin querer, su rivalidad con Lamar.

– Marzo de 2024:

Kendrick pasa a modo ataque total en Like That de Future y Metro Boomin.

Drake parece responder a las críticas de K. Dot durante su gira It’s All a Blur – Big as the What, “Tengo la cabeza bien en alto, la espalda recta (…) ¡Y sé que no hay nigga en esta tierra que pueda joderme en mi vida!”, dijo en su concierto en Florida informa Billboard.

– Abril de 2024:

Drake lanza la tiradera Push Ups, donde se burla de la baja estatura de Kendrick.

El 24 de ese mes se lanza con una segunda tiradera titulada Taylor Made Freestyle, donde expresó su decepción hacia Lamar porque aún no había respondido a Push Ups.

Poco después fue que esta canción se borró de todas las plataformas por usar Inteligencia Artificial para recrear las voces de Snoop Dogg y Tupac, ya que el patrimonio de este último amenazó con demandar si no bajaba el tema de sus redes sociales.

– 30 de abril de 2024:

Kendrick contraataca con Euforia , un tema de 6 minutos. Acá criticaba a Drake cuestionando su sentido de la moda, sus méritos en el hip-hop y más.

– 3 de mayo de 2024:

Solo tres días después, Kendrick lanza la segunda tiradera: 6:16 in LA. Los dichos van en contra del equipo de trabajo y sus hermanos.

Es así como Drake lanza su tercera tiradera, Family Matters el mismo día, solo con casi 14 horas de diferencia. A las críticas de Push Ups, Drake ataca a Lamar y su relación con su prometida Whitney Alford, que, según Drake, está llena de infidelidad.

– 4 de mayo de 2024:

Kendrick responde con ” rel=”noopener” target=”_blank”>Meet the Grahams, Graham por el apellido de Drake. Acá Lamar dice: “Mentiste sobre tu hijo, mentiste sobre tu hija, eh, mentiste sobre los otros niños que están esperando que vengas”, rapea Lamar, afirmando que Drake tiene una hija no reconocida, problemas con el alcohol, el juego y que hay pedófilos en su equipo de trabajo.

Luego, en menos de 24 horas llega la cuarta tiradera: Not Like Us. La canción menciona que Drake y las personas de su sello discográfico son pedófilos. “Dime, Drake, he oído que te gustan jóvenes/ Será mejor que nunca vayas al bloque de celdas uno/ A cualquier perra que hable con él y esté enamorado/ Sólo asegúrate de esconder a tu hermanita de él”, consigna el tema.

– 5 de mayo de 2024:

Al día siguiente Drake se refiere a las acusaciones en The Heart Pt. 6. En una canción de 5 minutos Drake negó las acusaciones de que tiene una hija y le aseguró a Lamar que su novia está embarazada de otro hombre

La bomba que fue “Not Like Us” para la carrera de Drake

El impacto fue inmediato. Not Like Us rompió récords en plataformas de streaming, acumuló varios premios Grammy y se transformó en un himno que resonó en toda la comunidad del hip-hop.

La respuesta de Drake no se hizo esperar, el rapero intentó, sin éxito, bloquear legalmente la difusión de la canción “acusando de inflar los streams de Not Like Us mediante tácticas de pago y bots”, afirma el periódico global El País.

Su siguiente paso, fue acusar a Universal Music Group Drake (UMG) de usar bots para inflar los streams de Not Like Us de Kendrick, pero UMG negó las acusaciones. Poco después, el cantante de One Dance vuelve a levantar una moción en contra de UMG, esta vez acusándolos de difamación. Según Drake, la canción lo habría acusado falsamente de ser un agresor sexual.

El clímax más reciente de esta confrontación se dio en 2025, cuando Kendrick Lamar llevó Not Like Us al escenario del Super Bowl LIX. En una actuación histórica, el rapero se convirtió en el primer artista de hip-hop en encabezar el show de medio tiempo, cautivando a los millones de espectadores.

Además, un dato no menor, es que el cantante invitó como bailarina a la leyenda del tenis Serena Williams, quien supuestamente fue pareja de Drake en 2015, según el medio especializado en el mundo del deporte TNT Sports.

Así, la contienda entre Kendrick Lamar y Drake pasó de ser un simple enfrentamiento lírico a un enfrentamiento por visiones artísticas y valores culturales. Desde aquel polémico verso en Control hasta la explosiva llegada de Not Like Us y la inolvidable actuación en el Super Bowl, este conflicto no parece tener tregua.