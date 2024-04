Lucero aseguró que le gusta ver el reality, pero que estar allí no sería una "decisión certera".

Karol Lucero reveló que fue llamado para participar en el reality Ganar o Servir, una competencia de época, que incluye a personalidades famosas y que partió hace pocos días en Canal 13.

Según comentó a Página 7, le gustó la propuesta y se interesó en el programa: “Desde Protagonistas de la Fama que no veo un reality por gusto. Me tocó conducir algunos realities y los veía porque era parte de mi trabajo, pero este lo vi porque me llamó la atención el casting“.

“Creo que es muy bueno y me causaba curiosidad, porque me llamaron para este programa. Me quedé enganchado con los primeros capítulos. Está buena la apuesta del 13″, agregó después.

Según analizó el comunicador, en esta ocasión el casting sería un buen elemento. “Lo que lo hace atractivo es el morbo que hay entre las personas, porque es un casting probadísimo. Funcionó hace 10 años y funciona muy bien hoy día igual”, mencionó.

¿Karol Lucero en Ganar o Servir?

Sin embargo, decidió rechazar la invitación. “Me gusta verlo, pero haber participado no creo que hubiera sido una decisión certera, al menos para mí, por mis pretenciones comunicacionales“, explicó.

“Ni siquiera llegamos a la negociación. Fue como ‘¿cuánto quieres?’, pero mis planes son otros“, añadió.

Recordemos que entre los competidores del reality se encuentra Faloon Larraguibel, expareja de Karol Lucero, lo que podría ser una razón por la que la producción lo buscó, aunque esto no está confirmado.

Frente a esa posibilidad, planteó que “para mí es una interrogante, porque me llamaron en enero, antes de todo el proceso. Cuando lo expuse, parecía que fuera para juntarme con Faloon, pero desconozco si la habían contactado antes también“, concluyó.