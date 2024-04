Oriana Marzoli tuvo su retorno a la televisión chilena con su ingreso al nuevo reality de Canal 13, “¿Ganar o Servir?“, cuyo capítulo estreno fue emitido la noche de este domingo.

En conversación con BioBioChile, la venezolana confesó que le hacía ilusión volver a un espacio de telerrealidad chileno, pues “lo ha pasado muy bien aquí siempre”. Sin embargo, con ello, reveló que este reality ha sido el más díficil que ha hecho.

“Estoy esperando que por obra y gracia del Espíritu Santo se abra el portal y nos lleve de vuelta al 2024. Odio viajar en el tiempo, me encanta haber nacido en 1992. Está siendo una experiencia muy complicada, muy diferente a lo que estoy acostumbrada“, expresó Oriana.

Oriana Marzoli por su ingreso a “¿Ganar o Servir?”

“Se me ha hecho cuesta arriba. Además, no estoy hecha para servir, en mi vida he lavado un plato, creo que una vez puse una cesta de panes y otra vez pasé una escoba. Nunca he hecho nada“, confesó.

Marzoli declaró también estar cansada de tener que usar corsé todos los días y “no poder respirar”: “La ropa de sirvienta es hippie chic, me queda bastante bien y eso me gusta, pero me fastidia estarme cambiando de una a la otra, porque para mí mi ropa habla de mi personalidad”.

“Esta persona, la señora o la sirvienta, no es Oriana Marzoli, y esto no me deja hacer relucir mi personalidad, me está cohibiendo“, agregó.

Recordando su acalorada discusión con Gala en el primer capítulo de “¿Ganar o Servir?“, la venezolana aseguró que la española le había dicho a Francisca Maira que no se juntara con ella pues “la iban a funar”.

“¿Quién se cree para decir eso, si en Chile soy uno de los personajes más queridos, de los que más querían ver? Ahí me di cuenta de que ella es la misma persona de siempre, que por debajo era una cosa y por encima otra”, manifestó al respecto.