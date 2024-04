Luis Mateucci se sinceró tras haber perdido la final de “Tierra Brava” contra Fabio Agostini la noche de este domingo.

Ambos jugadores se enfrentaron en un duro duelo de exigencia física, donde debieron poner a prueba su equilibrio, resistencia y agilidad. Post competencia, el trasandino dijo a BioBioChile estar muy cansado y “un poco dolido, pero porque no estuve a la altura“.

“Esa es la verdad, no quiero excusas. No soy de meter excusas, pero no estuve a la altura (…), tengo que mirar para adelante y a lo que se viene”, confesó Luis. A ello, el chico reality agregó que la prueba no había sido difícil a su parecer.

Mateucci tras perder final de “Tierra Brava” contra Fabio Agostini

“No puedo decir que la prueba está compleja; hice pruebas mucho más difíciles (…), no me acomodó la prueba, me ‘tironeé’ rápido en el femoral y en el cuádriceps derecho, que vengo siempre con problemas, y cuando ya sentí el tirón, no me quise arriesgar. Fabio ya me había sacado ventaja, entonces traté de ir a ritmo y nada más”, explicó Mateucci.

A ello, el argentino agregó que había estado “muy relajado” frente a la final, cosa que quizás no había sido bueno. A pesar de todo, Luis se mostró esperanzado y con sus energías puestas en su nuevo proyecto televisivo: “¿Ganar o Servir?”

Respecto a que Fabio haya sido el ganador de la final de “Tierra Brava“, el ahora integrante del nuevo reality de Canal 13 opinó que si bien Agostini se quedó con el premio, fue sólo “un participante más”.

“Claramente de los participantes, fue un participante más, pero ganó el premio. Al final esto es quién prende la antorcha (…), felicitarlo porque competitivamente ganó. Como protagonista del reality, fue uno más”, lanzó.

“Fue un personaje que estuvo por momentos, por momentos no, y está bien, cada uno hace lo que quiere, pero competitivamente sí es un buen competidor, y me ganó, pero como protagonista del reality fue relleno“, cerró Mateucci.