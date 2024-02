Aunque estos famosos están constantemente en la televisión, muy pocos conocen o recuerdan la primera vez que se posaron frente a una cámara y aparecieron en vivo luego de que dijeran ‘acción’.

Esto porque hasta hace no muchos años, los canales de televisión realizaban muchos programas que iban al aire, en vivo o grabados, para los que necesitaban público, participantes o protagonistas.

Así es como muchos comenzaron su carrera en la televisión y los medios, sin embargo, hay varios que comenzaron apareciendo en TV desde muy jóvenes, aunque su labor en ese momento no tiene absoluta relación con lo que realizan ahora.

Tal es el caso de estos famosos chilenos cuya primera aparición en la TV deja atónito a todo el mundo.

Daniel Matamala: Su primera vez en la TV

Mucho antes de que Daniel Matamala se transformara en uno de los periodistas más importantes de la televisión chilena, siendo rostro de casas televisivas como Canal 13, CNN o Chilevisión, el periodista tuvo una incursión bastante particular en la televisión.

Se trata de su participación en El tiempo es oro, el programa de concursos que Canal 13 emitió durante los años 90 cada sábado en horario estelar.

Basado en el programa español del mismo nombre, llevaban al estudio a parejas que respondían preguntas de conocimiento general con el objetivo de ir avanzando etapas para ganar el premio final.

Una de esas parejas estuvo compuesta por el ahora periodista y su compañero Cristian Rodriguez. Ataviado con una larga melena y en una imagen juvenil muy diferente de la que cultiva ahora, contestó perfectamente una compleja pregunta matemática.

Aunque su performance declinó para el final de la prueba, cuando demoró más de la cuenta en reconocer a la reina Victoria y se les acabó el tiempo. El premio que se llevó la pareja a la casa era de dos millones de pesos, una cifra bastante alta para la época.

En entrevista con Álvaro Paci para el programa Sala de Ensayo, el periodista reconoció que era bueno en las matemáticas, pero que para el final ya les faltó tiempo y no lograron avanzar más capítulos.

Amaro Gómez-Pablos: El momento en que se transformó en el hombre ideal

Mucho antes de tener una carrera como periodista de guerra o animador de matinal, Amaro Gómez-Pablos se robó el corazón de las chilenas cuando se transformó en Mister Chile.

El año 86 era un joven estudiante de periodismo de la Universidad Gabriela Mistral, cuando optó por ser parte del concurso de Sábado Gigante que buscaba al hombre ideal.

Con un acento que intentaba ser lo más chileno posible, el rubio hizo gala de sus pasos de baile y carisma, contestando sin problemas las preguntas de Don Francisco, quien le consultó si sabía bailar cueca; el joven estudiante contestó “absolutamente y a tomar chicha también”

Por lo mismo, no le costó mucho quedarse con el trono de hombre ideal y, lo que pocos saben, es que el premio era optar a tener una cita con una de las señoritas que se encontraban en el público del estudio.

La afortunada es Pamela Pesce, quien hace algunos años dio una entrevista y contó cómo fue la cita que vivió con Amaro. Confesó que más que una cita era un fin de semana, destacando: “Amaro me pasa a buscar, me lleva flores y vamos a comer… al día siguiente me llevó a almorzar y fuimos a andar a caballo”.

Maite Orsini: El día que estuvo invitada a Viva el Lunes

Antes de la que la diputada Maite Orsini llegara al Congreso, tuvo una exitosa participación en programas de televisión como Calle 13 o el reality Amor Ciego 2.

Sin embargo, su carrera en televisión no comenzó en su adolescencia, sino que más bien en su infancia, cuando fue parte de Los Venegas: con solo 6 años, interpretó a Camila Ríos Venegas, la hija de la Paolita, en su versión de niña, papel que tuvo hasta los 9 años.

Hija de la actriz Maite Pascal, la joven Orsini continuó luego su camino en la televisión y tuvo un cambio de casa televisiva cuando entró a Canal 13 para ser parte de Ojo con los niños, un programa de entrevistas que realizó junto a Matías Ponce y Agustín González.

Bajo ese contexto, Maite Orsini fue invitada a uno de los estelares más importantes de la televisión chilena, Viva el lunes, donde hizo gala de su carisma.

Tenía 11 años y recibió las preguntas sobre su vida sentimental. Cuando Álvaro Salas le preguntó “¿Maite, no estás pololeando?”, contestó “como con 6 no más” con mucha gracia. Sin embargo, su rostro cambió cuando le preguntaron por “Vicente” y solo atinó a decir “es mentira”.

Claro que cuando Cecilia Bolocco le dijo, “cuenta mejor de José Antonio”, la jovencita con mucho carácter le dio la espalda a la cámara y nunca se dio vuelta, pese a la insistencia de los animadores de la época, como Kike Morandé, que la fue a buscar para que se mostrara a cámara.

Carolina Arredondo: Protagonista a los 14 años

Carolina Arredondo, la actual ministra de la Cultura, comenzó su carrera en la actuación cuando era una adolescente y se enfrentó a las cámaras con un pequeño papel en la teleserie Rojo y miel.

Sin embargo, entrado el milenio, cuando tenía 14 años, logró su primer papel protagónico en Vigías del sur, una serie de TVN la mostraba como Marisol, una chica que acompaña a sus padres Juan Carlos (Pablo Macaya) y Lorena (Claudia Burr), oceanógrafos que investigaban y salvan la fauna marina a lo largo de Chile.

A ella se unió Camilo (Matías Vega) y Diego (Felipe Álvarez), con quienes conforman Vigías del sur, un grupo que trajo aventuras durante 4 años en la televisión chilena.

Sin embargo, no es lo único que hizo en su juventud, ya que Carolina Arredondo también tomó el papel que ostentó varios años Maite Orsini, Camila Ríos Venegas, la hija de la “Paolita” en Los Venegas.

Aquí compartió escena con su mamá, Carolina Marzán, interpretando un papel que la marcó de por vida y por el que siempre la reconocen.

En entrevista con Juan Carlos “Pollo” Valdivia en Algo Personal, confesó que no volvería a hacer Los Venegas, indicando: “Yo creo que las segundas partes nunca son buenas, en algunos casos, y porque creo que la realidad presupuestaria de Los Venegas impedía que fuera un mejor producto del que podría haber sido”.

En ese sentido, añadió: “Yo creo que el cariño que le tiene la gente a Los Venegas es porque es una compañía, porque es compañía al almuerzo, porque fueron muchos años, pero si yo lo miro así, siendo súper fría, creo que se podría haber hecho algo mucho mejor y que finalmente los últimos años estaba botado”.