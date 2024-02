Esta mañana, la influencer Nayadeth Neculhueque, conocida en redes sociales como Naya ‘Fácil’ fue víctima de un intento de encerrona en la comuna de La Florida. Horas más tarde, se refirió a lo sucedido en conversación con La Radio.

Según explicó, la joven de 26 años estaba con su hermana dentro del auto, a quien afortunadamente tampoco le pasó nada. Eso sí, los delincuentes consiguieron arrebatarles sus documentos, cartera y otros objetos personales. “Estamos ahora solicitando documentos”, señaló.

“Estoy muy choqueada todavía, quiero irme a descansar. (…) Estoy tratando de estar tranquila dentro de todo lo que pasó, porque salimos bien, salimos sin lesiones graves, y bueno, lo demás es material”, aseguró Naya.

Consultada sobre la maniobra que tuvo que hacer con su vehículo para evitar la encerrona, donde terminó colisionando contra el portón de la casa de una vecina, la influencer señaló que “ella (la vecina) se molestó mucho cuando choqué la casa, pero bueno yo no sabía qué hacer, en verdad solo actué en el momento, y perdí el control al chocar y ya me quedé ahí. No fue nada intencional”.

En el video que Naya compartió, es posible apreciar que la ventana está fracturada. Según explica, fueron unas láminas de seguridad las que evitaron que le robaran el auto por completo. Además, le permitieron tener tiempo de esconder sus celulares y estar “un poco más tranquilas”.

“Esas láminas de seguridad las tengo desde que compré mi auto, y están ahí. (…) Me pegaron con fierros tanto que yo estuve media hora sin escuchar de este lado, porque me pegaban muy fuerte con los fierros en el vidrio”, aseguró en referencia a que perdió la audición momentáneamente.

Sobre si hubo personas que la ayudaron después del hecho, la influencer detalló que después del incidente, su hermana “se puso a gritar en una esquina, y después bajaron unos vecinos”.

“Les agradezco mucho, nos dieron botellas con agua, y ellos comenzaron a llamar a carabineros y a la municipalidad que anda ahí rondando”, explicó.

Se presume que la banda que atacó a Naya ‘Fácil’ podría ser la misma que, también a horas de la mañana de este viernes, atacó y apuñaló en el tórax a otra víctima de encerrona.