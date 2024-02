Este pasado domingo, se desarrolló el Super Bowl en el Allegiant Stadium de Paradise, Nevada. En el partido de fútbol americano, se enfrentaron los Chiefs –equipo donde juega el actual novio de Taylor Swift, Travis Kelce– con los 49ers.

El evento, como casi todos los años, no estuvo exento de polémica. En esta edición particular, y dejando de lado el show de medio tiempo, una situación protagonizada durante el partido por Kelce y el coach de su equipo, Andy Reid, dio mucho que hablar en redes.

Y es que el deportista de 34 años pudo verse furioso en registros del momento, donde, en un arranque de rabia, empuja al entrenador de los Kansas City Chiefs.

Travis Kelce agredió a su entrenador durante el Super Bowl

Cuando el juego terminó, el DT habló con la prensa y explicó lo sucedido, bajándole el perfil. “Me agarró desbalanceado, no lo estaba viendo (…), me vino a decir ‘por favor, méteme a la cancha y anotaré"”, manifestó Reid entre bromas, detalló E! News.

A pesar de ello, los cibernautas no perdonaron ni pasaron por alto el episodio. En redes sociales, especialmente en X (ex Twitter), usuarios apuntaron a lo violento de la reacción del jugador, catalogándola como una “gran bandera roja“.

“No puedo creer que Taylor Swift esté saliendo con un matón”, “Fuera de toda broma, esta es una súper bandera roja (red flag)”, “Este es el verdadero Travis Kelce”, “Increíblemente irrespetuoso”, “Si yo fuera Andy Reid, Kelce estaría en la banca y recibiría una fuerte multa”, son tan sólo algunos de los comentarios en la red social respecto al momento.

De hecho, coincidentemente, existe una canción de Taylor Swift que expone este tipo de situaciones: The Man. En el video oficial de dicha pieza, la artista ejemplifica el comportamiento violento masculino en varios contextos, uno de ellos, cuando no les resultan las cosas a su favor dentro del deporte.

Travis Kelce looked less than enthused pic.twitter.com/yncKhjtNl4 — NFL on CBS 🏈 (@NFLonCBS) February 12, 2024

This is shameful behavior by travis kelce,does travis kelce bully Kids too ? pic.twitter.com/eQhIFIaf8K — Heidi A.B. (@heidibrown543) February 12, 2024

Does Taylor know her man abuses senior citizens? — 𝗦𝗮𝗺𝗲𝗿 𝗔𝗹𝗶™ 🏴‍☠️ (@TheSamerAli) February 12, 2024

Huge red flag. Taylor should be terrified… — Ryan Schoen (@ryguy1o1) February 12, 2024

GET HIM OUT OF THE STADIUM IMMEDIATELY — bayareajonas✨ (@BayAreaJonas) February 12, 2024

Bullying an old man is not a good look I know nothing about football…but this clip let's me know everything I need to know about this guy — Adrianne Curry (@AdrianneCurry) February 12, 2024

My wife noticed this and said he is too angry and not a good match for Taylor . — Sid San (@drsidsan) February 12, 2024