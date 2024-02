La cantante española, Ana Torroja, ocupó sus redes sociales para enviar su apoyo a nuestro país tras la emergencia provocada por los incendios forestales en Viña del Mar.

“Mi amado Chile, no me puedo creer lo que está ocurriendo. Viña, Valparaíso, se me encoje el corazón“, partió escribiendo la artista en su cuenta de X (ex Twitter).

“Os mando todo mi amor y mucha mucha fuerza para superar este difícil momento”, añadió quien fue coach de canto en el programa The Voice Chile el año 2016.

Ana Torroja se suma a artistas que han mostrado su apoyo a Chile tras incendios

De esta forma, Ana se suma al listado de artistas internacionales que se han pronunciado al respecto de la catástrofe que ha azotado a la región de Valparaíso.

Alejandro Sanz, Maná y Daddy Yankee ocuparon también sus plataformas sociales para demostrar su preocupación por el acontecer en nuestro país. De hecho, el vocalista de Maná, Fernando Olvera, anunció la realización de una donación junto con la banda.

Cabe agregar que, en medio del contexto de emergencia, la Asociación Nacional de Televisión (Anatel) anunció esta tarde que el sábado 10 de febrero se realizará una “campaña televisiva por Viña”; evento de recaudación de fondos que será producido por el mismo equipo del Festival de Viña del Mar.

Dicha cruzada solidaria contará con la participación de artistas nacionales e internacionales, y las donaciones serán recibidas en la cuenta de Banco Estado, 1001-4.