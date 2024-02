El príncipe Harry viajará pronto desde su residencia en California (EE.UU.) para visitarle en el Reino Unido para visitar a su padre, el rey Carlos, luego de que éste último fuese diagnosticado con cáncer.

Así fue reportado por The Sun y The Mirror, indicando que Harry, de 39 años, habló personalmente con su padre y de inmediato comenzó a hacer planes para su desplazamiento, pese a que en los últimos años se ha alejado ostensiblemente de la familia real, donde ya no actúa como miembro activo.

El duque de Sussex está actualmente distanciado de su padre, tras años de tensiones.

Harry ha arremetido contra su padre en múltiples ocasiones desde que se retiró de la Familia Real, acusándole de mentir y de burlarse de su nieto.

Meghan, duquesa de Sussex, permanecerá en Estados Unidos junto a los dos hijos de la pareja, Archie, de cuatro años, y Lilibet, de dos, según el ‘Telegraph‘.

De acuerdo con fuentes del Palacio de Buckingham, Carlos III informó personalmente de su diagnóstico de cáncer, que no ha sido especificado, a sus dos hijos, Enrique y el heredero, Guillermo, así como a todos sus hermanos, Ana, Andrés y Eduardo.

También el primer ministro, Rishi Sunak, fue informado de la noticia.