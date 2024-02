La cantante mexicana Thalía reveló, a través de un video en redes sociales, que fue diagnosticada con un extraño trastorno al gusto, el cual la tiene con bastantes complicaciones.

Se trata de una enfermedad conocida como Disgeusia, la cual se presenta como una falla en la percepción de los sabores, además de una sensación desagradable en la boca de manera constante.

“Estoy traumada. Me acaban de confirmar que tengo disgeusia. ¿Qué? Es una alteración del gusto, con un sabor constante a sal, a metal, 24/7 y no puedo dejar de sentirlo”, indicó.

“¿Qué hago? De las pocas cosas que me ayudan es tomar agua con limón, tomar cosas como con vinagre, es comer cosas con mucha sal, pero es raro, porque el olfato está perfecto, puedo oler todo. Cuando como, todo me sabe, pero después de que dejo de comer, tengo este sabor constante en la boca, 24/7”, agregó.

“Esto me empezó a finales del año pasado. No les había dicho nada, porque pensé que se iba a terminar, pero no. Sigue igual, dicen que pueden ser meses o tal vez años”, concluyó.

Situación de Thalía

Por lo pronto, la autora de Amor a la mexicana aseguró que realizará un tratamiento especial contra la enfermedad.

De acuerdo al Centro de Control de Enfermedades de EEUU, “en la mayoría de los casos los trastornos del gusto inician después de una lesión o enfermedad”.

“La disgeusia a veces está acompañada del síndrome de la boca ardiente, que se caracteriza por presentar una sensación de dolor y ardor en la boca”, agregan.

Asimismo, el tratamiento dependerá de la causa que generó la disgeusia, pudiendo ser infecciones respiratorias o alergias.