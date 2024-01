El conocido comediante nacional, Felipe Avello, recientemente reflexionó sobre su pasado en el humor y por qué decidió cambiarlo. Esto, tras la reciente polémica con el ex modelo Luis Pinto, que lo acusó de burlas y de exponer imágenes suyas desnudo años atrás.

Tras estas denuncias públicas, Avello se disculpó con él y emitió una declaración: “Él no está de acuerdo con un proceder que tuve yo en esos años. Hoy pude hablar con Luis Pinto (…) La verdad es que sí, yo creo que me equivoqué en mí actuar al no avisarle que íbamos a mostrar un video en el teatro en esos años”, dijo.

Algunas semanas después, el comediante posteó un video en su canal de YouTube, donde reflexionó sobre sus bromas pasadas y la razón por la que cambió el tipo de humor que hacía.

“Cuando comencé, el estilo era irónico, bizarro, como se define ese humor entre lo absurdo e irreverente. Me encantaba ese humor“, comentó.

¿Por qué Felipe Avello cambió su humor?

Sin embargo, asegura que fue cambiando paulatinamente, “comencé a cambiarlo, casi no me di cuenta en un comienzo y fui derivando de un humor irónico a uno que la gente define como familiar y blanco”.

Asimismo, añadió “me encanta en la actualidad el humor que hago, creo que el humor blanco y familiar no significa que sea aburrido y simple. ‘Fome’, como decimos acá en Chile. Yo creo que se puede hacer un humor de esas características, pero divertido igual”.

Además, explicó qué fue exactamente lo que lo hizo cambiar. “¿Por qué cambió el humor? Varios factores, pero recuerdo uno en particular. Yo me presentaba en un teatro de La Florida. Ahí empezó a llegar mucha gente que no me conocía mucho por mi trabajo en el humor. Llegaron señoras con bolsas y algunas familias, me dieron ganas de complacer a ese público y hacerles chistes no tan irónicos, sino que un humor más relajado“, contó.