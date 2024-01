Pedro Pascal lució impecable en la alfombra roja de los Emmy 2024. El actor chileno llegó hasta el Peacock Theatre de Los Ángeles junto a su hermana Lux.

El actor chileno se inclinó por un atuendo más tradicional, con camisa blanca, corbata negra, y un sweater transparente oscuro.

Por su lado, Lux apostó por un traje largo también en tonalidad negra, llamando la atención de los fotógrafos en el lugar.

En la instancia también pudo verse al actor de The Last of Us usando el cabestrillo en su brazo derecho.

Tal fue el éxito que ambos tuvieron que en la transmisión oficial indicaron que habían estado “divinos” en la pasarela.

Pedro Pascal en los Emmy 2024

🇨🇱 PEDRO PASCAL y su hermana LUX en la alfombra roja de los Emmys. El buen Pedrito compite como Mejor Actor en Serie Dramática por THE LAST OF US. #Emmys pic.twitter.com/U4f3MB5wKt — Carla ❁ (@shannonlada) January 16, 2024

Pedro Pascal and Lux Pascal arrive at the #Emmys See the full nominees list: https://t.co/Yuu217K9L7 pic.twitter.com/85Yx4adBpW — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) January 16, 2024

Hay que señalar que Pascal está nominado en tres categorías para estos premios. Aquella son:

– Mejor Actor en serie dramática, por su interpretación de Joel Miller en “The Last of Us”.

– Mejor Actor invitado en serie de comedia, por haber participado en “Saturday Night Live”.

– Mejor Narrador, por haber dado voz al documental “Patagonia: Life on the Edge of the World”.