El rapero y productor estadounidense, Kanye West, compartió esta mañana una particular publicación en su perfil de Instagram: una carta en hebreo donde pide disculpas por haber emitido insultos antisemitas.

Según detalla TMZ, la traducción del texto sería la siguiente: “Pido sinceras disculpas a la comunidad judía por cualquier arrebato involuntario causado por mis palabras o acciones, no era mi intención herir o faltar al respeto y lamento profundamente cualquier dolor que pueda haber causado”, parte señalando el escrito.

“Me comprometo a empezar conmigo mismo y a aprender de esta experiencia para garantizar una mayor sensibilidad y comprensión en el futuro”, continuó el cantante.

“Su perdón es importante para mí y me comprometo a enmendar las cosas y promover la unidad”, concluyó ‘Ye’.

Dicha declaración aparece luego de que el artista fuera etiquetado en una publicación en “X” (ex Twitter), donde su nombre figura escrito en un supuesto misil de guerra.

Tal post fue compartido por una cuenta en “X” con el nombre de Haim Gozali; luchador israelí de MMA (artes marciales mixtas). Sin embargo, dicho perfil no cuenta con verificación, por lo que no puede comprobarse que se trate efectivamente del deportista.

A pesar de ello, la fotografía de aquella cuenta -cuya descripción indica ser la “cuenta de respaldo” del luchador- fue reposteada por la cuenta oficial de Haim, por lo que figura también en su perfil de Twitter.

@kanyewest you don’t like us jewish. So we don’t like you too !!! pic.twitter.com/V0oF6mNBnq

— Haim gozali (@GozaliHaim) December 24, 2023