La actriz explicó por qué no se sumó al comercial de Walmart en el que participó gran parte del elenco de Mean Girls.

En noviembre pasado, casi todo el elenco de Mean Girls (2004) se reunió tras casi 20 años del estreno de la película para un comercial de Walmart, donde al puro estilo “chicas pesadas” anunciaban el Black Friday.

El comercial rápidamente se viralizó en redes, puesto que algunos de los personajes más destacados de aquella producción reaparecieron juntos, sin embargo, faltó la icónica Regina George, interpretada por una joven Rachel McAdams.

Para entonces, muchos se preguntaron por la ausencia de este importante personaje y ahora, la actriz reveló por qué no apareció en el comercial. Según explicó en una entrevista con Variety, no estaba enterada de que casi todo elenco se reuniría.

“No sabía que todo el mundo lo estaba haciendo. Por supuesto, siempre me encantaría ser parte de una reunión de Mean Girls y pasar el rato con mis plásticas, pero sí, me di cuenta tarde”, comentó.

Además, no tenía experiencia con los comerciales, “supongo que no estaba tan entusiasmada con hacer un comercial si soy totalmente honesta. Una película sonaba increíble, pero nunca había hecho comerciales y simplemente no lo sentía como algo que haría”, comentó.

En la misma línea, se refirió al remake de la película que se anunció este año, donde participarán algunos personajes secundarios del primer elenco, entre ellos Tina Fey, quien escribió en el guion de Mean Girls.

De hecho, McAdams reveló que estuvo en conversaciones para ser parte del remake. “Tina y yo incursionamos en algunas ideas, pero al final fue difícil lograr que todo funcionara“, confesó.