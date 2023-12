La mañana de este martes una curiosa imagen que comenzó a circular en internet desató la euforia en redes sociales. Se trata del mismísimo Pedro Pascal, que habría sido captado en el aeropuerto Arturo Merino Benítez, de Santiago de Chile.

Si bien el actor por el momento no se ha manifestado sobre su visita al país, todo indica que desde hoy está en suelo chileno, luego de que un fan se lo topara en el aeropuerto y le pidiera una fotografía.

El usuario que posteó la imagen se identifica como Bryan Otárola en Instagram y su post se volvió viral a horas de la mañana, cuando publicó la foto en instastories. Instantes después también se manifestó sobre el alcance de la imagen, “cómo agarró tanto vuelo”, comentó.

Así reaccionaron las redes tras la visita de Pedro Pascal a Chile

La presencia del actor causó furor en redes, donde los usuarios no se restaron de emitir comentarios al respecto. “Declaremos este día como feriado”, “estamos respirando el mismo aire que él” y “hoy la marraqueta está más crujiente porque Pedro Pascal está en Chile”, señalaron en X (Twitter).

Los rumores indican que Pascal podría estar en el país para celebrar las fiestas de fin de año junto a su familia, sin embargo, no son más que especulaciones y se desconoce cuanto tiempo estará en Chile.

Recordemos que, el actor logró la fama mundial luego de alcanzar gran popularidad y reconocimiento en Hollywood, tras participar en importantes producciones como Game Of Thrones, Narcos, The Mandalorian y The Last Of Us.

De hecho, Pedro Pascal recientemente fue nominado a los Globos de Oro como mejor actor en serie dramática por su papel de “Joel” en The Last Of Us, adaptación del popular videojuego de Naughty Dog.

