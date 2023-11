Si hay algo que caracteriza a Vin Diesel, además de su estampa de chico rudo, es su brillante calva. No obstante, no siempre fue así.

El actor reconocido por diversas películas, como la saga de Rápido y Furioso o Las Crónicas de Riddick, es muy reconocible por su apariencia, no obstante, hubo una cinta en 2006 donde salió de lo habitual.

Se trata de la comedia dramática judicial Find Me Guilty, coescrita y dirigida por Sidney Lumet, donde Diesel es protagonista y encarna al mafioso Jackie DiNorscio, quien al ser imputado de diversos delitos decide despedir a su abogado y representarse a sí mismo.

Para poder encarnar al personaje, Diesel debió usar una peluca y ese cambio tan simple, lo sacó del aspecto al que estamos acostumbrados a ver en él.

17 años después, comenzaron a circular imágenes de la cinta en redes sociales como TikTok, y muchos usuarios se mostraron impactados de ver a Vin Diesel con cabello, consignó Unilad.

“Esto no es real”, dijo un usuario, mientras otro dijo que parece “Casi irreconocible”. “¡Se ve muy raro!”, fue otro de los comentarios.

Elogiada actuación de Vin Diesel

Aunque Find me Guilty no fue especialmente bien recibida por la crítica especializada, sí lo fue la actuación de Vin Diesel, cuyo nombre real es Mark Conclair Vicente.

“La excesiva duración y la torpe narrativa de Find Me Guilty le impiden alcanzar su máximo potencial, pero vale la pena ver la actuación de Vin Diesel”, decían una de las críticas.

Christy Lemire de Deseret News aseguró que “si no supieras que estás viendo a Vin Diesel en Find Me Guilty, no sabrías que estás viendo a Vin Diesel. Y eso es un halago”.

Calvo por naturaleza

Vin Diesel comenzó con problemas de alopecia hace muchos años, pero no fue un problema para él. De hecho, convirtió su calva en uno de sus rasgos más insignes.

Incluso, en 2022 fue elegido como el hombre calvo más sexy del mundo en 2022, siendo destronado por el príncipe William en 2023.

En la actualidad, Vin Diesel es uno de los actores de acción mejores pagados del mundo, amasa una fortuna de unos 225 millones de dólares, consignó Daily Star.

En 2017, se convirtió en el tercer actor mejor pagado del mundo, recaudando 54 millones de dólares en sólo 12 meses.