La tarde de este jueves, la actriz y humorista Belén Mora, también conocida como “Belenaza”, acusó que sufrió una agresión por parte de un sujeto en la vía pública, mientras transitaba con su hijo menor en coche.

Según contó Mora en sus historias de Instagram, el menor estaba dormido cuando un hombre desconocido la empujó y después le lanzó improperios.

“Voy con mi hijo en el coche, está durmiendo menos mal, y hace un rato (…) una persona me empujó a propósito. Un hombre, grande“, explicó en un video.

Después del empujón, la actriz comenta que el desconocido la insultó: “me empujó el hombro y me dijo: ‘Me das asco’. Entonces para que entiendan el nivel de ‘hate’ que tiene alguna gente”.

Belén Mora tras sufrir agresión

Asimismo, confesó que “me sentí muy indefensa, muy en peligro y me dio mucha pena porque personas vieron eso y no hicieron nada. Entonces los invito a que si ustedes ven que le pasa eso a alguien, intervengan”.

En la misma línea, tuvo que detenerse para calmarse después del episodio. “Tuve que detenerme en un minuto y empezar a hacer un ejercicio de respiración para que no me diera una crisis de angustia“, dijo.

Cabe recordar que después de su paso por el Festival de Viña de 2023 como humorista, Belén Mora recibió una ola de críticas y odio en las redes sociales, puesto que su rutina no causó tantas risas y el público pidió que se retirara del escenario.