La cantante y modelo reconoció no tener "nada de natural" e invitó a sus seguidores a "no opinar sobre los cuerpos ajenos".

Esta semana, Vesta Lugg decidió responder a sus seguidores y reveló la verdad sobre sus procedimientos estéticos. La cantante en cuestión, se refirió a algunos comentarios donde le piden que “sea natural”.

Fue a través de un TikTok que Vesta aclaró la situación, donde reconoció que se aplica botox desde los 23 años y que la gente en realidad tenía una visión errónea de su imagen.

De acuerdo con su relato, siempre recibe comentarios como “Vesta, tú eres tan natural, no te hagas esas cosas”, o “eres de esas bellezas naturales, por eso te queremos tanto”.

Tras esto, grabó un video desde la clínica donde se aplica el método botox junto al doctor que la atiende desde que inició: “me pongo botox desde los 23 años, ¿o no doc?“, le dijo.

Vesta Lugg y su reflexión sobre “ser natural”

“Para toda esa gente que me dice ‘pero eres tan natural y tan buena’. (…) Me tiño el pelo, entreno dos horas diarias, me hago las uñas de mentira, mi bronceado es de mentira, mis arrugas no existen porque soy de mentira”, enumeró.

En la misma línea, reconoció que “no soy natural, no tengo nada de natural“. Asimismo, mostró en breves instantes como le aplicaban la sustancia.

“Mi punto es, sé que nace de un lugar bondadoso y ese tipo de comentarios están hechos, en teoría, para alagarme, pero eso de categorizar a las mujeres entre mujer natural y mujer no natural, ¿por qué tenemos siempre que categorizarnos?“, reflexionó.

“La mujer natural merece respeto y la no natural no merece respeto, es incorrecto. Aparte hay un millón de cosas que no sabemos”, apuntó, invitando a también a sus seguidores a cuidar sus palabras y opiniones. “No opinemos acerca de cuerpos ajenos“, concluyó.