Fue a mediados de junio de este año que la también actriz y empresaria, Vesta Lugg, comunicó a través de su cuenta de Instagram el fin de su relación con el deportista nacional, Pablo Galdames. Sin embargo, pese a que en ese minuto aseguró que no había “ningún secreto ni cahuín que exponer”, ahora la artista reveló que el quiebre se debió a su aparición en la Gala del Festival de Viña 2023.

Con la consigna de llevar un atuendo “con materiales sostenibles y amigables con el medio ambiente”, la artista canadiense se presentó en la alfombra roja usando su propia ropa interior a comienzos de este año, disruptiva como siempre.

Su aparición provocó varios comentarios en las pantallas y redes sociales, algunos a favor y otros en contra, sin embargo, de acuerdo a Lugg estos también se manifestaron dentro de su relación con el futbolista.

En la reciente edición de Revista Velvet, la artista confesó: “Me di cuenta que algo había cambiado en él a principio de año, después de la gala del Festival de Viña”.

“Por prevención no le conté a nadie cómo me iba a vestir, sólo a él. No quería que lo pillara desprevenido, porque podía impactar su cultura laboral. Pero el entorno en el cual él se desenvuelve cosifica a las mujeres“, declaró sobre sus compañeros deportistas.

Tras esto, Vesta Lugg afirmó que fue consciente de que esto le pudo haber provocado algún daño a Pablo Galdames, puesto que además ya atravesaban un momento complejo en su relación.

Sin embargo, pese a que la también empresaria empatizó con el futbolista, este también hizo comentarios que la pusieron “a la defensiva”: “Escuchar comentarios de sus compañeros como ‘oye, qué rica que está la Gala’. Y él me dijo que quizás era mejor ponerme un vestido. Que era muy pintamonos salir en pelotas“.

“Me puso un poco la defensiva porque sentí que tuve que proteger a mi trabajo. Me di cuenta de que estaban saliendo un montón de pedacitos de mí para hacer una relación funcional. Y en el momento en que hice ese switch(cambio) me di cuenta de que siempre me da mejores resultados lo laboral cuando estoy soltera“, dijo sobre el fin de su relación con Galdames.