La cantante anunció el jueves que el documental de su megagira “The Eras Tour” se estrenará el 13 de octubre en Norteamérica y la cadena de cines AMC, su distribuidora, abrió la veda con un sistema de venta de entradas anticipadas reforzado para absorber la que preveía que iba a ser una fuerte demanda.

AMC comunicó este viernes que la película ha recaudado 26 millones de dólares en entradas anticipadas solo el día del anuncio, el máximo para esta categoría en los más de 100 años de historia de la empresa, superando a “Spider-man: no way home”, que recaudó 16,9 millones en un día en 2021.

La película de Swift se emitirá en otras cadenas de cines como los Regal, por lo que la cifra de AMC supone una parte de la recaudación real, que será más alta.

Así lo sugirió la plataforma de venta de entradas de cine Fandango, que reportó que “Taylor Swift: The Eras Tour” ha roto su récord de ventas en un solo día de 2023 y se ha colado en una lista que incluye “Avengers: Endgame”, “Star Wars: The force awakens” y la mencionada entrega de Spider-Man.

Un responsable de esa plataforma, Jerramy Hainline, reconoció el hito y comparó a la cantante con una “superhéroe” que se codea con los personajes de Marvel, Star Wars o DC Comics.

AMC dijo que la película estará disponible en todos sus cines en EE.UU. con cuatro emisiones diarias de jueves a domingo, pero ha dicho que incrementará su capacidad si es “necesario” y posible, dado de que el récord de ventas se rompió “menos de tres horas después de poner las entradas a la venta”.

El 13 de octubre también era el día de estreno de “The Exorcist: Believer”, una nueva entrega de la película de terror de culto, pero su productor, el veterano del género Jason Blum, anunció que adelantará la fecha una semana.

Blum, en su cuenta de X (antigua Twitter), descartó otro tándem de cine con polos opuestos como el de “Barbie” y “Oppenheimer” y luego anunció que “El Exorcista” se estrenará el 6 de octubre, con un mensaje que contenía un evidente guiño a la cantante: “Look what you made me do” (Mira lo que me obligaste a hacer) y “Taylor wins” (Taylor gana).