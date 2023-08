Leonardo DiCaprio tendría una nueva relación amorosa con la modelo italiana Vittoria Ceretti, Según se pudo ver en unas fotografías difundidas por Daily Mail, que confirmarían que el actor tendría un nuevo vínculo sentimental con la joven 23 años menor que él.

El ganador del Óscar como mejor actor fue visto con Ceretti en una heladería ubicada en Santa Barbara, en California, el último martes 22 de agosto.

En las fotos, se ve a Leonardo DiCaprio usar una camiseta blanca, pantalones cortos marrones y zapatillas grises, una mascarilla y una gorra, además de lentes de sol. Por su parte, Vittoria usaba una camiseta negra corta, pantalones cortos negros y unas zapatillas grises.

“No está claro exactamente cuando conoció Leonardo a Ceretti, pero fueron vistos juntos en Francia a finales de mayo justo cuando se estrenaba su película ‘Killers of the Flower Moon’ en Festival de Cine de Cannes”, señala el medio.

¿Quién es Vittoria Ceretti, modelo vinculada a Leonardo DiCaprio?

Vittoria Ceretti es una supermodelo italiana nacida en Brescia en junio de 1998. Ceretti se ha destacado en los últimos años por sus actividades en la pasarela. En el 2012, con tan solo 14 años, fue finalista en la edición Elite Model Look de su país.

Desde el 2017, Vittoria Ceretti inició a desfilar por las pasarelas de reconocidos diseñadores internacionales como Louis Vuitton y Fendi. De igual manera, ha ganado gran notoriedad al posar en varias portadas de revistas como Vogue y Bazaar, según se puede ver en sus redes sociales.

En la actualidad, Ceretti es un gran referente en el modelaje para las jóvenes que recién inician en la industria. Además, de ser la imagen principal de Chanel Beauty.

Cabe resaltar que Vittoria Ceretti estuvo casada con Matteo Milleri, conocido DJ del dúo Tales of Us, desde el 2020. No obstante, se separaron meses atrás.

Ahora la modelo, quien cumplió 25 años en junio siendo la edad límite de las mujeres con las que sale Leonardo DiCaprio, deja ver una posible relación amorosa en su vida