Desde hace un tiempo que en internet se comenta sobre Leonardo DiCaprio, el actor ganador del Óscar y protagonista de Titanic(1997), película que recientemente cumplió 25 años desde su estreno. Y es que el actor ha recibido una ola de críticas por la edad de sus parejas.

DiCaprio en cuestión, fue fotografiado hace algunos días muy cercano a la modelo Eden Polani, de 19 años, que se presume sería su nueva pareja. Sin embargo, los rumores no han sido confirmados y tampoco se sabe qué pasó con Victoria Lamas, la última pareja con la que había sido visto el actor.

Pero a pesar de que solo son rumores, los internautas volvieron a levantar el debate sobre la obsesión de DiCaprio por las mujeres jóvenes, puesto que comúnmente no sale con mayores de 25. Y ahora, en redes sociales se pelea la incógnita ¿está mal o está bien mientras sea mayor de edad?

Y es que Polani, nacida en 2003, no llegó a la vida hasta 6 años después del estreno de Titanic, y para su nacimiento, el actor ya tenía 27, una diferencia bastante cuestionable, reclaman los tuiteros con memes y críticas.

Algunos incluso compararon su edad con la de los actores Pedro Pascal y Bella Ramsey, que interpretan una amistad fraternal en la nueva adaptación del videojuego The Last Of Us que lanzó HBO en formato serie. Aquello incomodó a algunos, puesto que tienen las mismas edades que la pareja y Ramsey parece una niña junto a Pascal.

Otro caso similar es la amistad de Millie Bobby Brown con David Harbour, que interpretan a “Once” y Jim Hopper en Stranger Things, ficción en la que mantienen una relación de padre e hija.

Sin embargo, todo queda en especulaciones, puesto que DiCaprio no ha confirmado su relación con Polani o su quiebre con Victoria Lamas por el momento.

“Leonardo DiCaprio es el ejemplo perfecto de hombres que nomás no salen con menores de edad solo porque es ilegal”; “Que Leonardo DiCaprio salga con mujeres jóvenes no lo convierte en un depredador sexual mientras sean adultas”, fueron algunos de los comentarios.

people with the same age gap as leonardo dicaprio and his new gf by the way pic.twitter.com/kCBR7ZTc9N

— jodie (@jodieegrace) February 7, 2023